美股再重挫…中國擬減少進口美電影 華納、迪士尼股票應聲跌

受到美中關稅戰仍不確定的壓力，美股雖然在9日大漲一天，10日又再回跌。（美聯社）

川普 總統9日宣布暫緩對等關稅 措施後，美股歡騰大漲。然而10日又傳出川普向中國徵收的關稅稅率將達145%(而非先前公布的125%)，且中國透露將少進口美國電影的反擊手段，投資人擔憂美中貿易戰再起，股市因而下跌：史坦普500指數跌幅一度超過6%，最終跌約3.5%至5268.05點；那斯達克指數跌約4.3%至1萬6387.31點；道瓊工業指數收跌約2.5%至3萬9593.66點。

綜合媒體報導，銀行股和科技股受到重創，回吐了9日的部分漲幅。華爾街 恐慌指標—芝加哥選擇權交易所的波動率指數(Volatility Index，VIX)雖然低於本周稍早，但正在上升。黃金價格創下新高，顯示人們的焦慮情緒加劇。

瑞銀集團(UBS)策略師貝維賈(Bhanu Baweja)指出，川普雖然在關稅一事上退讓，「但並未化解所有的傷害」。

川普及財政部長貝森特(Scott Bessent)9日宣布暫緩對等關稅90天(依然徵收10%基本關稅)，並發出了明確訊息：「別想報復，就會得到回報。」歐盟10日表示，將暫停對美國實施第一波報復性關稅90天，以專注於川普政府暫停對等關稅後的談判。

但川普也說已經提高中國關稅，以回應中國的報復關稅。白宮10日澄清美國對中關稅稅率將達145%，而非川普前一天在「真實社群」(Truth Social)提到的125%。

中國已與其他國家接觸，顯然希望形成統一戰線來對抗川普，10日表示將「適當減少進口美國電影的數量」，無疑是打擊美國的服務出口；近期剛推出票房黑馬「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)的華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)股價應聲下跌12.5%，成為華爾街跌幅最大的股票之一；華特迪士尼則跌6.8%。

中國國家電影局發言人表示，美國政府向中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令中國觀眾對美國影片好感度進一步降低，因此減少進口數量是遵循市場、觀眾的選擇；並表示，中國是全球第二大電影市場，將引進世界更多國家的影片，滿足市場需求。