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WSJ：服務業重要出口 川普對等關稅數學漏算

記者顏伶如／綜合報導
電腦軟體、金融商品成了美國最重要的出口。圖為微軟總部。(美聯社)
電腦軟體、金融商品成了美國最重要的出口。圖為微軟總部。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)10日報導，貿易戰導致美國企業的海外風險提高，外國消費者可能拒買美國品牌。哥倫比亞大學經濟教授魏斯坦(David Weinstein)分析，川普總統第一任內美中關係緊張，在中國經營事業的美國服務業公司因此受害，「一旦製造了敵意，東西就很難賣出去」。

雖然美國向外國購買的商品比出口來得多，但服務業的狀況卻剛好相反，美國服務業提供項目包羅萬象，從影音串流訂閱到金融諮詢都包括在內。報導指出，川普的關稅數學計算漏掉美國服務業的出口，但服務業還是被捲進關稅引發的貿易戰，不可能置身事外。

各國要對服務項目收取關稅並不容易，但可以對美國企業徵稅、或者開罰、勒令停業。歐盟先前就考慮對美國大型科技公司採取行動，做為對川普全面開徵關稅的回應；川普得罪外國消費者，也讓美國服務出口面臨風險，許多外國消費者可能因此選擇避開美國的銀行、資產管理公司與其他美國企業。川普極端貿易改革措施引起市場動盪，經濟走下坡之際，市場需求量降低，對美國服務產業也沒好處。

數十年來，美國與世界各國出現一種默契：其他國家把汽車、手機、衣服、食品賣到美國，美國則賣給其他國家債券、軟體、管理諮詢顧問服務。

美國進口越來越多商品、本土製造廠紛紛關門，貿易赤字在2024年創1.21兆元歷史新高。然而，在相同期間，美國服務業盈餘在2024年卻成長到2950億元。

隨著美國財力變得雄厚，服務業逐漸主導美國經濟，對美國經濟影響最深的不再是福特汽車(Ford Motor)、通用汽車(General Motors)，而是微軟公司(Microsoft)、谷歌的母公司Alphabet與摩根大通(JPMorgan Chase)等。電腦軟體、金融商品成了美國最重要的出口，對某些規模最大的美國服務企業來說，外國市場的重要性如今已超過美國本土市場。

如今歐盟領導人則透露打算拿美國科技企業做為報復對象，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)上周在歐洲議會演講時說：「歐洲手裡有很多牌，包括貿易，還有規模跟我們市場差不多大的科技產業。」

電腦軟體、金融商品成了美國最重要的出口。圖為谷歌AI產品。(美聯社)
電腦軟體、金融商品成了美國最重要的出口。圖為谷歌AI產品。(美聯社)

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