對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」

美國總統川普。（路透）

美國總統川普 9日宣布暫緩對等關稅 政策，讓全球股市暫時回溫；川普10日表示，轉換期會出現成本和問題，但認為最後會有好的結果。

川普9日宣布暫緩對等關稅90天，期間只徵收10%的對等關稅，讓全球股市喘了一口氣，美股也出現慶祝行情；不過，美國股市10日再度下挫。

川普10日主持內閣會議，川普認為，執政團隊目前表現的非常好，但也承認說，會有轉換期成本（transition cost）、轉換期的問題（transition problem），但認為最後會有好的結果。

川普也認為關稅政策勢有必要的，甚至多年前就應該做，認為美國過去沒有做，令現在的情況失控，讓部分國家在美國受損的情況下，變得非常強大、非常富有。

另外，美國白宮 10日確認，美國向中國大陸徵收的關稅最高可達145%；川普說，他仍希望與中國大陸達成協議，他期待這一天到來（look forward to it）。

川普表示，現在所有國家都想與美國談判，以降低關稅；美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也說，許多國家向美國提出前所未有的條件，並表示，美國現在將獲得應有的尊重，未來將看到一個又一個的歷史性協議。

川普表示，美國與各國達成的協議必須對雙方都有利，如果美國90天後無法達成滿意的協議，就會開徵高額對等關稅；不過，川普也沒有排除延長90天的暫緩期，「我們要看到時候發生的情況。」