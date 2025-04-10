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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

編譯徐榆涵／即時報導
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總統川普反覆無常的經濟政策令投資人與企業紛感不安。(歐新社)
總統川普反覆無常的經濟政策令投資人與企業紛感不安。(歐新社)

總統川普上周對主要貿易夥伴祭出大規模關稅措施，震撼全球市場，卻在一周內急轉彎，宣布暫緩部分對等關稅，為全球經濟投下更多變數。如今市場關注的焦點已從關稅本身，轉向川普「一把火燒光」式經濟政策中，究竟哪些會真正落實、哪些只是虛晃一招，反覆無常的態度令投資人與企業紛感不安。

Axios報導，投資人哈基米安（Spencer Hakimian）在社群平台X上直言：「針對中國的125%關稅，加上這座火山隨時可能再次爆發的不確定性，仍可能導致經濟衰退。」儘管他也坦言，相較於川普提出的其他方案，這仍可能對經濟成長較為有利。

暫停部分對等關稅雖被視為正面訊號，但至少2項對全球經濟的威脅仍持續升溫，一是企業對經濟政策的不確定性日增，導致擴張與投資趨於保守；二是美國作為可靠貿易夥伴的信譽再度受損，恐衝擊未來與盟友的經貿協議。

美國企業面臨的兩難也益發明顯——若因應川普政策調整供應鏈，卻在轉型過程中遇到政策急轉直下，可能得不償失；但若不及時應對，又可能在關稅回歸時承受更大衝擊。

前美國副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，「關稅政策一日三變，讓貿易夥伴摸不著頭緒。」她指出，談判可能變得更為複雜，企業也將延後投資決策，持續觀望數月。

經濟學家也持相同看法。Comerica首席經濟學家亞當斯（Bill Adams）指出，「企業在貿易政策明朗前，將放緩招聘與投資腳步。」

Gabelli Funds共同價值投資長馬漢吉（Chris Marangi）則表示：「這些政策已明顯削弱投資人對美國政策可預測性的信心，至少在短期內是如此。」

儘管白宮目前保留10%的基準關稅，鋼鋁等產品仍面臨高額稅率，所有自中國進口商品關稅總額達125%，顯示貿易緊張情勢仍未解除。華爾街多數觀察者認為，美中貿易戰仍是焦點，但對其他國家的關稅壓力暫時減緩，顯示未來有放鬆空間，儘管無法保證。

高盛（Goldman Sachs）在白宮宣布暫停關稅後幾小時內，立刻撤回先前調升的經濟衰退機率預測，顯示市場對川普政策走向仍極度敏感。

值得關注的是，白宮先前強調對等關稅「不容談判」，卻又宣布暫緩，引發更多揣測。財政部長貝森特9日表示，他將協助與多國進行貿易談判。川普則回應：「你得有彈性。有時候你不能硬衝牆壁，你得繞過去、爬過去或從下面鑽過去。」

關稅 川普 白宮

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