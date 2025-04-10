美小包裹關稅增至90% 香港貨運物流業：毀滅性影響

根據川普總統行政令，5月2日起不再對來自中國和香港的商品提供800美元以下的小包裹免稅政策。圖為來自中國的小包裹。(美聯社)

白宮宣布將中國和香港 的價值不超過800美元的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然9日表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響，涉及所有供應鏈及產品，小至手機殼，大至大型家電，甚至食品及其他民生日用品都會受影響。

經濟通通訊社報導，劉浩然指出，業界相信未來數個月公司營運上不容樂觀，但不會坐以待斃。

他又提到，物流業界或許藉著這次機會，開發不同地區的市場，包括以往貿易額較小的地方，例如中亞、中東、非洲等，但開發新興市場 需時，所以短時間內都會繼續持觀望態度，也會適度節流，但有信心業界仍可找到生存空間。

劉浩然表示，傳統的歐美市場，過去十多年其實已達到飽和階段，所以不少業界過往都已開始投放資源發掘新興市場。

業內人士指出，川普總統4月2日簽署行政命令，要求自5月2日起終止對來自中國和香港、價值低於800美元小包裹的關稅 豁免，旨在堵住包括Shein和拼多多旗下Temu等中國電商此前利用的美國關稅漏洞。

但修正版本顯示，800美元小包裹稅率從計畫的30%提高至90%。6月1日之後入境的包裹將支付每件150美元的費用，而不是之前宣布的50美元。5月2日之後、6月1日之前入境的商品的每件郵遞物品的關稅從原來計畫的25美元提高到75美元。