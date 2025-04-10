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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美中互相狂加碼關稅 如同看不到盡頭的危險博弈

編譯潘勛／綜合報導
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關稅戰對美中來說是一場沒有盡頭的博弈遊戲。圖為洛杉磯市一家超市出售的食品中不少來自中國。(歐新社)
關稅戰對美中來說是一場沒有盡頭的博弈遊戲。圖為洛杉磯市一家超市出售的食品中不少來自中國。(歐新社)

因應川普總統把中國進口商品再加50%關稅，中方回應以再加徵美國進口商品相同比例稅額，中國部落客博主把川普關稅比擬為對中國宣戰；紐約時報9日分析指出，兩國互相祭出極高關稅，惡性循環，貿易關係進一步惡化，讓美中貿易脫鉤的可能性更勝以往，博弈十分凶險，而且現在看不到盡頭。

關稅以外，中國另針對十幾家美國公司實施出口管制，再增其他六家公司到「不可靠實體」清單，不讓他們在中國做生意。川普則在9日下午報復，把中國商品的關稅調升到125%。幾周之前，這樣的關稅數字讓人難以想像。

中國國家主席習近平與川普纏鬥，進行「膽小鬼遊戲」，兩人都不願退讓，冒著被看來軟弱的風險；貿易戰可能進一步惡化到失控，煽動緊張，波及其他競爭領域如科技與台灣命運。

川普動用「徒手一搏」的戰術，讓他在美國政治獨樹一幟。只是他遇到的是習近平，習經歷過中國20世紀末期的政治整肅，存活下來，而且把美國的競爭戰術，看成最終想顛覆中國共產黨統治的正當性。

中國經濟因為房地產危機，目前很脆弱，還面臨國際衰退、貿易惡化減弱的烏雲。外貿是中國重要產業，經濟成長的主要引擎。跡象顯示北京愈來愈不安，審查人員顯然出動，封堵例如104這個數字的社交媒體搜尋結果，也就是川普未調到125%之前的關稅稅率。

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯談到9日兩國關稅時表示，中美經濟關係發生巨大震撼，有如地震，是短期動盪還是長期不可逆趨勢，有待觀察。

可以確定的是美中脫鉤，距離化為現實依然很遠；中國公司如抖音(TikTok)、美國公司如星巴克，在對方國家依然根深柢固；中國的銀行繼續奉行美元指名的金融體制。

華府智庫戰略暨國際研究中心資深顧問甘思德(Scott Kennedy)指出，假如川普政府對中國金融機構動手，如取消中國銀行在美營運許可，或者把它們踢出國際清算給付體制Swift，那麼齟齬就變得更危險。

關稅戰對美中來說是一場沒有盡頭的博弈遊戲。圖為北京的adidas專賣店。(歐新社...
關稅戰對美中來說是一場沒有盡頭的博弈遊戲。圖為北京的adidas專賣店。(歐新社)

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