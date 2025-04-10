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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

中2.8萬字白皮書批美違反協議 中官媒：談判大門沒關上

記者陳宥菘／綜合報導
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中國外交部發言人林劍9日下午批評美方仍在對中國「濫施關稅」，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。(歐新社)
中國外交部發言人林劍9日下午批評美方仍在對中國「濫施關稅」，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。(歐新社)

美國對中國課徵關稅9日生效，中國國務院新聞辦發布了2萬8000字的白皮書，細數美方如何違反「中美第一階段經貿協議」、世貿組織規則，但也強調雙方可透過平等對話解決經貿分歧。官媒則釋出「談判大門還沒關上」的訊號。

國務院新聞辦發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，內容強調中美經貿關係的本質是「互利共贏」；美國違反中美第一階段經貿協議義務；中國認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展。

對於2020年初簽署的「中美第一階段經貿協議」，白皮書指責美方未落實協議裡涉及技術轉移、食品與農產品貿易及金融與匯率等三大類承諾，且違反「協議」精神，全面升級對中國晶片、半導體設備出口管制，並頻頻進行制裁，並未提供中方擴大採購便利條件。

白皮書強調中國堅決反對以單邊主義、保護主義破壞多邊貿易體制。並指控美方201關稅、232調查、反補貼調查等措施，違反「世界貿易組織最惠國待遇的要求」、違反「1994年年關貿總協定」的最惠國待遇義務和約束稅率義務等，且301關稅「無法解決美國的逆差問題」。

白皮書表示，中美作為全球前兩大經濟體，經貿交往規模龐大、內涵豐富、「存在分歧是正常的」，而「解決問題和彌合分歧最好的方式是透過平等對話，尋求互利合作」，最後也再度示警稱，「中美合則兩利、鬥則俱傷」。

中共官方央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述消息人士說法指出，「談判的大門，我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式」。

中國外交部發言人林劍9日下午批評，美方仍在對中國「濫施關稅」，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。他強調，「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度」。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

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