美債券市場浮警訊 關鍵18小時轉變讓川普僅對中國開戰

川普總統9日表示，對等關稅改弦易轍，他是當天早上與顧問和內閣成員討論後才最後拍板的。圖為白宮貿易和製造業顧問納瓦羅(左)在白宮。（歐新社）

從8日晚間到9日下午的18個小時裡，川普 總統及貿易顧問及數名共和黨籍國會議員、幾位外國元首交換意見，與會人士向川普反映了全球市場動盪引發的各種憂慮。

華盛頓郵報報導，9日一早，華府準備迎接一個世紀以來美國對外國進口商品開徵的最高關稅 ，由於川普發動貿易戰恐將引發嚴重的全球金融危機，美國債券市場浮現警訊。川普幕僚仍展現信心，力挺川普重整世界經濟秩序的決策、推翻好幾個世代以來的全球化，即使史坦普500指數一周之內暴跌12%也在所不惜。一名白宮 資深官員說，華爾街不了解民意，民意依然支持川普。

然而，幾個小時之後，川普做出部分讓步，僅跟中國升高貿易戰，但對其他貿易夥伴降低關稅。消息傳出，股市全面止跌回升。川普透過社群媒體發文宣布關稅暫停90天，相隔不到90分鐘之後在白宮橢圓形辦公室對媒體說：「大家都說這是金融史上漲幅最大的一天。」

報導指出，共和黨國會議員及某些外國元首8日晚間向川普表達全球經濟恐將陷入衰退的憂慮，請求川普有所行動。川普9日下午則說，過去幾天其實一直思考要改弦易轍。他說：「大概到了今天早上終於最後拍板，相當早，所以就寫了下來。我們並沒有動用律師或請教律師。」川普指出：「我們是把心裡的話寫出來。」

川普說，是否暫停關稅已經討論頗有一段時間，後來決定付諸行動，「我們決定就是今天，對此感到欣慰」。

8日深夜，福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)晚間9時節目結束後，川普跟一群出現節目裡的共和黨參議員講電話超過一小時。幾位參議員對關稅提出疑慮。川普9日表示，8日晚間觀察了債券市場，發現人們有點不安。

川普9日早晨在白宮接見參院多數黨領袖熊恩(John Thune)，跟瑞士總統凱勒蘇特(Karin Keller-Sutter)講電話約25分鐘，她對川普分析瑞士企業對美國就業的重要，並說明瑞士去年已經對美國商品取消進口關稅。