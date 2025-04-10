川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美國總統川普9日在白宮簽署行政命令發表談話。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，川普 總統9日無預警喊卡大規模對等關稅 ，不再和全世界對著幹，轉而回到初次競選以來熟悉的抗中主場，加碼對中關稅至125%。然而，這次大動作不單純是對中國報復，更企圖實現其第一任內的未竟之志：顛覆以中國為世界工廠核心的既有全球貿易體系，同時打破「貿易越多越好」的長期主流信念。

BBC解釋，要理解川普對於現行貿易秩序的思路，必須回到川普從政前、遑論入主白宮之前。

時間回到2012年，全球幾乎一致認為擴大與中國貿易是理所當然的選擇：中國提供廉價商品、讓中國工人進入全球供應鏈，以及帶動全球經濟成長。同時，中國讓跨國企業從中國新興中產階級身上賺得盆滿缽滿。短短幾年時間，中國就超越美國，成為勞斯萊斯、通用與福斯等品牌的最大市場。

在這個背景下，當時普遍理論認為，中國會隨著越來越富有，開始要求政治改革，並且推動從出口導向轉型為消費型社會。

BBC指出，但是這兩個願景都並未如預期實現。首先，中共反而加大掌權力道；其次，中國內需成長速度不夠快，不僅仍依賴出口，還計畫進一步擴大全球主黨地位。

2015年，時任國務院總理李克強規畫並發表《中國製造2025》，目標在多個關鍵製造領域取得領先地位，包括航太、造船以及電動車產業。

一年後，幾乎沒人看好的政治素人川普宣布角逐白宮大位，他在2016年競選時主張，中國崛起掏空了美國經濟，導致鐵鏽帶衰敗，美國藍領工人失去生計與尊嚴。第一任正式就任後首度對中開打貿易戰，打破長期親中的貿易共識，拜登繼任也延續多數關稅措施。

儘管這些制裁讓中國倍感壓力，卻無法撼動其出口導向的經濟結構。如今，中國已主導全球電動車與電池產能，逐步實現當年的政策藍圖。

BBC分析，接下來的發展取決於兩個問題：首先，中國是否會接下談判邀請？其次，即便最終接受，北京是否願意做出美方期待的重大讓步，其中包括徹底改革出口導向模式？

BBC強調，現在已經進入完全未知的領域，對於任何有關北京反應的揣測都要謹慎，因為中國的出口依賴與保護市場模式，已與其民族復興與一黨體制緊密相連，加上對資訊與市場的高度管控，北京短期內恐難向美方開放科技與商業空間。

但還有第三個問題是對於美國的：美國是否仍相信自由貿易？

川普常暗示，關稅不只是手段，更是目標本身。他主張，保護關稅對美國有益，能刺激國內投資、促使美企將海外供應鏈遷回美國，並提高政府稅收。

而如果北京認為，美國的關稅目的是這些，根本不在乎談判成果，那麼中國可能會判斷根本無需談判。

與其推動經濟合作，美中兩大強權如今可能正走向一場「贏家全拿」的經濟霸權爭奪戰。如果真是如此，這將不只是舊有全球共識的全面崩解，也可能揭開一個截然不同、充滿不確定與風險的新時代。