我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

整理包／川普對等關稅是暫緩還是調降？哪些國家受惠？五要點一次看

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普9日宣布對等關稅政策大轉彎。(美聯社)
美國總統川普9日宣布對等關稅政策大轉彎。(美聯社)

川普總統9日宣布，美國對中國產品課徵的關稅稅率調升至125%，同時因為超過75個國家接洽美國尋求協商貿易解決方案，將暫停對部分國家課徵對等關稅90天，但他又說對等關稅稅率將調降至10%，引發各界好奇具體內容為何、又有哪些國家受惠。

以下為川普最新政策內容整理：

最新宣布內容有哪些？

川普在社群媒體Truth Social發文表示，「基於中國始終未對世界市場展現尊重」，「立刻」提高美國對中國進口產品課徵的關稅稅率至125%。

他同時也已授權「暫停」對其他國家的新關稅措施「90天」，「在這段期間對等關稅大幅調降到10%」，兩者都是「即刻生效」。他說，超過75個國家已接觸美國官員想協商。

白宮稍後澄清，川普的「對等」關稅稅率是降到普遍10%，但中國除外。白宮也澄清，川普宣布「暫停」90天的意思是，在這段「協商進行的期間」，「關稅水準將被降低到普遍的10%」。

但對等關稅調降不適用於中國，中國輸美產品關稅稅率將提高到125%。

有哪些國家找美國協商？

白宮表示，不會釋出已接洽美國協商對等關稅的國家清單，但根據各國發言，目前尋求協商的經濟體包括台灣、越南、馬來西亞、日本、南韓、歐盟等。

加拿大和墨西哥呢？

白宮也澄清，加拿大和墨西哥輸入美國的產品，將不會因為川普調整對等關稅政策，而被額外加徵10%關稅。白宮官員表示，目前美國對加拿大和墨西哥輸入產品的關稅架構維持不變，也就是不符合美墨加協定（USMCA）規範的產品，將被加徵25%關稅。

川普為什麼會轉彎？

川普解釋，他會暫停對許多國家課徵更高的關稅，是因為「人們有點緊張（yippy）」。他在白宮與賽車冠軍選手會面時，向記者表示，「嗯，我覺得大家反應有點太過頭了（jump out of line）」，「他們覺得緊張，你知道，他們有點緊張，有點害怕，不像那些（賽車）冠軍，因為我們有重要工作要做」。

川普也說，「沒有其他總統做過我在做的事，沒有其他總統」，「但這些事總是要做」。他稍後說，政策「必須要有彈性」。

川普說，他9日稍早看了摩根大通（小摩）執行長戴蒙的訪談內容，戴蒙在訪談中表示，衰退會是關稅的「可能結果」。川普表示，戴蒙在訪談的表現「非常好」，說出了「必須對關稅和貿易採取一些行動」，「他非常聰明…是一個金融天才，他在小摩做得很出色」。

美國財長貝森特則表示，川普在宣布最新調整的之前幾天，就一直打算縮減全面的關稅計畫，「這一直都是他的策略」，「各位甚至能說他把中國逼入困境」。

川普在調整關稅政策前，呼籲市場「冷靜」

即使市場陷入動盪，且面臨來自投資人、選民及盟友的反彈，川普過去幾天一直都堅稱不會解除關稅，以下為他過去幾天談到關稅的幾個範例：

他在宣布最新調整的幾小時前，於自家社群媒體Truth Social發文說：「冷靜！一切都會順利，美國將比以往更大更強！」

川普周一（7日）在白宮說，「我們沒在考慮」暫停課徵關稅，「我們沒有在考慮」。他在周一（7日）美股開盤前於Truth Social發文說：「保持強大、勇氣和耐心，結果將會是『偉大』！」

川普的支持率陡降

最新的經濟學人／YouGov民調顯示，川普在上周推出對等關稅政策後，總統工作的支持率陡降，51%受訪者不滿意川普做為總統的表現，43%則正面看到川普的努力。川普的不滿意度與滿意度差距，比上次在他宣布對等關稅前一天所進行的調查，擴大了5個百分點。

最新民調也發現，56%美國人認為川普要對進口全面課徵關稅的政策「太過火了」，只有27%覺得沒問題。受訪者對川普處理就業與經濟的觀感也轉壞，51%不支持，41%支持。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

關稅 川普 白宮

上一則

習近平為何敢奉陪到底？川普手上只剩關稅 中國還有大量工具

下一則

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

延伸閱讀

川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？

川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因
黃仁勳赴海湖莊園後 川普解除Nvidia H20晶片售中國管制

黃仁勳赴海湖莊園後 川普解除Nvidia H20晶片售中國管制
川普鬆口考慮豁免部分美企 但誰能入選「憑直覺」

川普鬆口考慮豁免部分美企 但誰能入選「憑直覺」

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州