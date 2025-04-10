對等關稅「高舉輕放」急轉彎 川普：人們變得不安

美股在川普宣布暫停實施對等關稅90天後，應聲大漲，道瓊工業指數更創下上漲點數紀錄。（美聯社）

川普 總統9日解釋關稅 政策為何急踩煞車並轉彎時表示，「因人們焦躁不安且害怕」。特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)則發布「佩佩蛙」(Pepe the Frog)迷因回應。

😉 pic.twitter.com/jR6ycgAYjc — Elon Musk (@elonmusk) 2025年4月9日

每日郵報(Daily Mail)報導，川普宣布暫停全球關稅90天，因為人們對此「焦躁不安」(getting yippie)。

貿易戰開始後，股市暴跌，川普坦言，他一直在關注崩盤的情況。

川普在白宮 一場表揚賽車冠軍的活動中表示，「我認為人們反應有點不合理，他們愈來愈激動且有點害怕。」

報導指出，川普指的似乎是「運動失憶症」(yips，又稱易普症)，這是源自高爾夫球的術語，指職業選手在關鍵比賽時出現抽蓄、顫抖與僵硬等症狀，導致推桿困難或失誤的現象，後來泛指各項運動選手失常的表現。

川普補充說道：「債市非常棘手，我有在看，但若你現在看它，它很好。現在的債市很好。但沒錯，我昨晚看到人們有點不安(queasy)。」

川普形容這段時期為「轉向偉大的過渡」(transition to greatness)。

川普另表示，他可能考慮在90天的暫停期間內，豁免部分美國企業的關稅，並說這個想法出自「本能」。

關稅暫停，但仍可能造成更多的動盪。

川普暫停關稅之際，馬斯克在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發布神秘的迷因，內容是一隻披著美國隊長披風的「佩佩蛙」拿著掌上遊戲機，後方一個螢幕顯示火箭升空。

川普的盟友則表示，這一切都是計畫好的。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，「你們之中的許多人，顯然錯過了『交易的藝術』，你們顯然沒有看清川普總統在這裡做了什麼，總統為自己創造了最大的談判籌碼。」