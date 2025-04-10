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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

暫緩關稅不知情？白宮貿易代表國會聽證被批外行

記者陳熙文／華盛頓報導
在川普宣布暫緩實施對等關稅時，貿易代表葛里爾正在國會接受質詢，被議員譏諷完全狀況外。（路透）
在川普宣布暫緩實施對等關稅時，貿易代表葛里爾正在國會接受質詢，被議員譏諷完全狀況外。（路透）

川普總統宣布暫緩實施多國對等關稅時，白宮貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）正在國會被國會議員圍剿，民主黨眾議員霍斯福德 (Steven Horsford )質疑顯得尷尬的葛里爾，逼問到底是誰在負責？並懷疑葛里爾事前不知情，根本外行。

葛里爾回答，川普是民選總統，所以是由川普負責，貿易政策由總統決定。

聽證會進行當中，傳出川普暫緩實施的消息，霍斯福德質問葛里爾說，「要暫停多久？幾天？幾周？」葛里爾回答，「我知道要90天。」但他並未透露與川普討論的內容。

據國會山莊報報導，霍斯福德追問，「這麼說，貿易代表還沒跟美國總統談過全球關稅的事，他就在社媒上宣布了？到底是誰說了算？」他並質疑葛里爾未對國會揭露事實和策略。

眾院歲計委員會成員德爾貝尼（Suzan DelBene）也對美國破壞與貿易夥伴之間的信任表達擔憂，質疑有哪個國家還會願意與美國達成貿易協議，當美國直接作廢與他國的貿易協議。

德爾貝尼也詢問，美國現在與這些國家談判，未來達成的協議是否會經過國會核准？葛里爾回答說，若美國將簽署廣泛的自由貿易協定，一定會經過國會，並指出，川普政府會依法將達成的協議送至國會，不管是諮詢，還是投票。

德爾貝尼並質疑，川普政府的對等關稅依法應該徵詢國會的意見，卻沒有做到；葛里爾則稱，他有在政策宣布前致電共和黨籍眾院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）和民主黨籍首席議員尼爾（Richard Neal）說明情況。

聯邦眾院軍事委員會9日舉行公聽會，討論美國在印太地區的戰略，不過川普政府的對等關稅卻成為焦點，民主黨眾議員史密斯（Adam Smith）認為，美國總統川普上台以來所頒布的關稅政策，正在孤立美國。

史密斯表示，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前表示，「美國優先」不代表美國自己來（America alone），不過史密斯認為，現在的情況正是如此。

史密斯說，他還沒有看到川普政府有任何有利於與盟友建立強健關係的作為，除了向俄羅斯示好；史密斯指出，美國向所有在亞洲的盟友發動貿易戰，不管這些盟友是否過去曾與美國緊密合作，甚至還向美國有貿易順差的澳洲開徵對等關稅，「這怎麼不是孤立美國？」

史密斯說，這些國家尋求美國的幫助，美國現在卻欺人更勝於中國，成功示範美國欺負人跟中國大陸一樣狠；史密斯說，他非常擔憂，這將破壞美國在印太地區嚇阻的能力。

聯邦眾議員凱利質疑貿易代表葛里爾根本不清楚川普的決策。（美聯社）
聯邦眾議員凱利質疑貿易代表葛里爾根本不清楚川普的決策。（美聯社）
聯邦參議員華納在聽證會上質疑貿易代表完全狀況外。（路透）
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