路透分析：中國選擇有限 被迫與美打「經濟消耗戰」

美中互相課以高額關稅，即刻生效，兩大經濟體對撞，全世界跟著連動。圖為上海街頭，呈現風雨前的寧靜。（歐新社）

川普 政府對中國出口到美國的產品，以及任何購買或組裝中國商品的國家增加關稅 ，北京政府被逼得進退兩難，只能準備打一場經濟消耗戰。

路透報導，華府 上周對幾乎全球國家徵收至少10%的進口關稅，並對越南等中國工廠持續移轉產線的國家徵收更高的關稅。

中國宣布也以34%關稅報復美國徵稅後，川普總統再提高對中關稅50%，稅率達到104%。

因應話題敏感而要求匿名的中國政策顧問表示，「誰先投降，誰就會成為被害人，這攸關誰堅持得更久」。

然而，中國的選擇有限，它可能吸引亞洲、歐洲和其他地區的投資人，但這艘逃生艇並不夠大。

其他國家的股市比美股規模要小，當地經濟也受到關稅打擊，也有許多國家對於進口更多廉價中國產品持謹慎態度。

在國內，貨幣貶值將是緩和關稅影響的最簡單辦法，但這可能觸發資本外流，同時也會疏遠中國可能試圖討好的貿易夥伴。

截至目前為止，北京政府允許人民幣非常有限的貶值。

分析師表示，多年來北京政府提倡振興國內需求的政策，或許即將迎來更多的補貼、出口退稅等刺激措施，但這也可能導致工業產能過剩，加劇通縮壓力。

北京發布強硬聲明，但政策大轉彎可能在短期內衝擊製造業，因此當局幾乎無法採取有意義的措施來提振家庭消費。

此外，利用關稅和出口管制反擊的效果有限，畢竟中國輸出美國的貨物，約是其進口額(約1600億元)的三倍。

若北京政府自視其耐受度高於華府，這可能成為唯一的選擇。

中國目前已對美國上周額外徵收的34%關稅採取類似的全面反制稅率，而當川普威脅要再加徵50%關稅時，北京放話「奉陪到底」。

研究中國經濟的「龍洲經訊」諮詢公司(GaveKal Dragonomics)共同創辦人與研究主管葛藝豪(Arthur Kroeber)表示，「中國對美國造成的痛苦不會像中國所感受的痛楚一樣多，因為中國具備龐大的貿易順差，且除了稀土外，出口管制會造成更多損失。」

葛藝豪說：「然而，現在這已經不是重點。北京此舉透露的訊息是，它將抵抗美國企圖支配，且非常樂意打一場經濟消耗戰。」