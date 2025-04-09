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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

盼達關稅協議 美股先漲後跌 投資顧問：股市尚未探底

編譯潘勛／綜合報導
川普的對等關稅今天正式上路，8日的美股仍然信心不足，三大指數收盤全都下跌。（美聯社）
川普的對等關稅今天正式上路，8日的美股仍然信心不足，三大指數收盤全都下跌。（美聯社）

雖有消息稱川普總統有意達成關稅協議，但美國股市8日劇烈震盪，三大指數大幅上揚後收盤全都下挫，道瓊工業指數跌320點，或0.8%，來到52周的最低點；史坦普500指數跌幅1.6%、那斯達克指數跌2.2%，盤中一度升高逾4%的走勢悉數逆轉。

華爾街日報(WSJ)報導，史坦普500指數盤中曾漲逾4%，但終場仍跌逾1%，震盪幅度之大，為至少1978年以來首度；側重科技類的那斯達克指數盤中曾經大漲，幅度之大至少為1982年來最高，但收盤也都消失。

「默瑟顧問公司」(Mercer Advisors)首席投資人卡爾加尼(Donald Calcagni)表示，自己不認為股市已經探底，整場關稅大戰才開始幾個回合，仍要時間才見分曉。

財政部長貝森特(Scott Bessent)8日上午表示，川普政府對談判而降低關稅持開放態度，「美國可望取得一些好交易」，因此股市熱情回應。

CNBC報導，川普在自己社媒真實社群(Truth Social)貼文表示，自己與南韓代理總統電話「相談甚歡」，政府正與許多國家商談；貝森特表示，70多國已接洽美國磋商關稅。

但股市狂喜的氣氛並未持續；美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在參院表示，川普祭出新的全球關稅，不會針對個別商品、公司給予豁免。接著白宮證實，將對中國進口商品加徵合計104%的稅率。中午過後股市下挫，下午賣壓更強，早盤漲幅悉數吐光，投資人再度拋售本來最愛的科技類股。蘋果公司股價跌幅5%。

川普政府另釋出訊息，稱與日本、以色列等一些國家談判而降低關稅，持開放態度。貝森特表示，日本位居貿易談判的優先國，接下來日本股市大漲。

川普威脅要對中國實施更高的關稅，北京當局反擊，世上前兩大經濟體全面貿易戰的烏雲更加濃厚；中國商務部表示，「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。中國政府則向股市施壓，貶值人民幣兌美元匯率，表態要打持久戰。

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