已與南韓代理總統通話 川普：等中國打電話來

在亞洲人聚集的城市賣場中，平時皆有供貨充足的亞洲商品，川普政府關稅主要目標瞄準亞洲國家，將很快影響供應鏈與價格。（歐新社）

川普 總統8日表示，他與南韓 代理總統韓悳洙通話，指南韓已派出談判團隊搭機飛往美國，並向中國喊話，稱正在等他們的電話。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，目前已有約70個國家希望與美國談判，並指出，未來與各國的談判內容將會量身定做（tailor-made），也不排除討論外交、軍事等議題。

7日日本首相石破茂最早與川普通了話，川普8日在自家「真實社群」（Truth Social）上表示，他與韓悳洙通話，兩人討論到美韓之間貿易逆差、關稅 、造船、對美採購液化天然氣、合作投資的阿拉斯加天然氣管線，以及向美國支付美國對南韓提供的保護。

川普表示，美韓雙方有機會達成令人滿意的協議，並指出，南韓已經派出高層團隊前往美國，「一切看起來都很順利」。川普說，美方正和許多其他國家談判，正如南韓，各國都想與美國達成協議；川普說，談判不僅止於貿易和關稅，也涉及其他議題。

川普說，有效率的「一站式購物」（one stop shopping）是個美麗且有效率的過程。李維特說，川普對各國都會有量身定做的談判方法，也可能談判中包含外交援助、美國駐軍軍費等議題。

川普說，中國也非常想達成協議，但中國不知道從何開始，不過川普表示，美國正在等待中國的電話，認為「它會發生！」

財政部長貝森特批評中國升級衝突是「大錯特錯」。

貝森特還表示，川普將會直接參與談判，他也提到一項在阿拉斯加的潛在能源投資協議。這個項目涉及外資投入、刺激美國就業，以及提升出口等多重效益。「我們會看看貿易夥伴提出怎樣的方案。舉例來說，現在傳出阿拉斯加有一項大型能源協議，日本人、或許還有韓國人，甚至是台灣人，可能會大量承購」。他顯然是指這3個經濟體有可能購買阿拉斯加能源項目的產出。

李維特指出，川普沒有寬限或延遲對等關稅的想法，他預期政策會上路生效；李維特也說，美國反擊中國報復性關稅所加徵50%的關稅也將如期生效。

至於有媒體提問，川普政府原來說對等關稅是不可談判的，現在為何改變想法？李維特說，川普政府一直以來都說，川普願意拿起電話溝通；李維特說，川普政府的立場沒有改變，指川普永遠都會接起來自其他國家和企業的電話。

李維特說，川普8日上午也要求其團隊為來電談判的各國量身定做貿易協議；李維特說，量身定做的貿易協議將考量各國的市場、對美的進出口。