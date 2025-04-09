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橋水達里歐：關稅戰背後 是百年一遇的全球大崩解

編譯劉忠勇／綜合外電
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達里歐指出，全球失衡遲早要被迫修正，無論透過何種方式，而這將對全球貨幣秩序帶來重大變化。(路透)
達里歐指出，全球失衡遲早要被迫修正，無論透過何種方式，而這將對全球貨幣秩序帶來重大變化。(路透)

避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐警告，投資人現在過度執著於關稅問題，卻忽略在全球貨幣、政治和地緣政治秩序正在發生「百年一遇」（once in a lifetime）的大崩解。

達里歐在社群平台X 發文指出，若忽視這些深層結構變化，未來更大的衝擊可能令投資人措手不及。

他指出，川普祭出關稅背後的主因之一，是債務過高，以及新增舉債速度過快。美國仰賴舉債來支撐過度消費，而像中國大陸這樣的債權國則過度依賴對美出口。

他說：「這些失衡遲早要被迫修正，無論透過何種方式，而這將對全球貨幣秩序帶來重大變化。」

他寫道：「在這個去全球化的世界裡，主要國家彼此互不信任，有的擔心所需物資斷貨（這是美國擔心的），有的擔心欠錢不還（這是中國擔心的），這種情況下還同時存在龐大貿易失衡和資本失衡，顯然格格不入。」

達里歐指出，教育、機會、生產力，以及收入、財富與價值觀上的落差，正顯現於民主制度的崩壞和威權領導人的崛起。

在地緣政治方面，他說，由美國這個唯一主導強權所建立的多邊合作世界秩序，正逐步被單邊主義的「美國優先」路線所取代，在此美國主導了貿易、地緣政治、科技，甚至在某些情況也主導了軍事衝突。

關稅 貨幣 美國優先

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