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白宮關稅談判建議曝光 川普坐等各國「朝貢」協議 內容包羅萬象

編譯盧思綸／即時報導
川普8日晚間出席共和黨全國委員會晚宴發表談話。(路透)
川普8日晚間出席共和黨全國委員會晚宴發表談話。(路透)

隨著美國對等關稅上路，多個國家也爭先恐後「討好」川普，希望透過談判擋下關稅大刀。白宮消息人士也不吝嗇指點一二，明確傳達「如果握有獨特的籌碼就應該打出來」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本與南韓即將派代表團赴美協商，義大利總理梅洛尼下周也將啟程華府，以色列則獨步全球在7日已首先與川普會晤，積極尋求與美方簽署新貿易協議，更自詡成為各國榜樣。

在對等關稅生效前一日，白宮明確表示對展開貿易談判持開放態度，不過具體豁免或下調的條件仍未明朗。

川普8日晚間出席共和黨全國委員會晚宴，發表談話時得意表示，「這些國家現在都在打電話給我們，拼命討好我。他們巴不得趕快達成協議。」他形容各國領袖為避免新關稅，幾乎低聲下氣地懇求：「拜託、拜託，先生，請跟我們簽個協議，我什麼都願意做，先生。」

CNN指出，許多國家也獲得美國外交官員與親近白宮人士的建議，鼓勵各國跳脫貿易框架、發揮「創意思考」。

五位知情人士透露，這些「創意思考」的討論內容包羅萬象，包括協助釋放被錯誤拘留的美國公民、承諾與美國人工智慧企業合作、增加美國能源進口，或在打擊全球毒品犯罪方面與美方合作等。

不只外國領袖，一些大型跨國企業也和白宮保持密切聯繫。多位高階主管告訴CNN，他們紛紛致電白宮幕僚長威爾斯、副總統范斯和財政部長貝森特。

至於近期股市震盪，不少幕僚警告川普恐對政治前途造成影響，促使川普逐漸轉向。消息人士透露，威爾斯尤其發揮關鍵影響力，成功勸說川普，若股市繼續崩跌將消耗在國會推動施政所需的政治資本。

CNN指出，白宮多位官員表示，川普具體的協商條件因國家而異。可以確定是，未來的貿易協議範圍將不只局限關稅與貿易壁壘，還可能擴及美軍軍事部署、對外援助等其他領域。

川普 白宮 關稅

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