商業內幕：降低對「中國製造」依賴 美關稅核心在台灣

川普總統。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider) 網站8日以「川普關稅 的核心是台灣」(Trump tariffs are all about Taiwan)為題，引用駐台北的美國科技分析師湯普森(Ben Thompson)觀點，指全球經濟高度依賴台積電晶片，一旦中國武力犯台將重創關鍵科技供應鏈 、震盪金融體系，認為川普透過高關稅來降低對「中國製造」的依賴，雖粗糙且具破壞性，但卻是避開更劇烈崩潰風險的次佳選項。

湯普森認為，與其等待體系在戰爭中瓦解，不如現在就面對重組所需的痛苦與代價。商業內幕認為，湯普森的論述引人關注：戰爭可能摧毀現有體系，但戰爭是重啟這套體系的唯一方式嗎？

報導描述，全球經濟經歷新冠疫情打擊，如今又面臨大規模關稅衝擊，但是湯普森7日寫道：「一場圍繞台灣的戰爭，將讓疫情和關稅帶來的衝擊的一切相形見絀」。

湯普森認為，中國最終將會在軍事上取得優勢，但關鍵不在於誰控制台灣，而在於全球最關鍵的供應鏈一旦崩潰會發生什麼事。台灣作為全球晶片重鎮，一旦台積電停擺，現代科技生態系將隨之瓦解，日常的數位基建也將受到嚴重衝擊。

湯普森主張，無論誰在軍事上取勝，經濟結果都是相同的：世界工廠中國將中斷供應、台灣的晶片產能隨之消失，全球貿易陷入停滯，通膨飆升，市場崩盤。

湯普森解釋，二戰後建立的經濟秩序，在中國加入全球市場後加速推動，美國以工業能力為代價，換取廉價商品與日益膨脹的財政赤字，製造業工作流失、供應鏈拉長、經濟韌性被掏空。

中國是否會動武或者世界距離那一步有多近？湯普森稱，一種較審慎的選擇或許是讓中國更深融入經濟互賴體系，希望共享繁榮能延緩衝突，但如果這場賭注失敗，後果不光是經濟損失，還會面臨數十年的不穩定、產業破壞及一個戰火重塑的全球經濟秩序。

報導說，盡管川普關稅政策笨拙、具政治爭議，且經濟代價沉重，可能仍比等著戰爭發生被迫改革來得可取，正如湯普森所言，這個體系若要修復，必須承擔痛苦的取捨。