商業內幕：降低對「中國製造」依賴 美關稅核心在台灣

川普總統。(美聯社)

「商業內幕」(Business Insider) 網站8日以「川普關稅 的核心是台灣」(Trump tariffs are all about Taiwan)為題,引用駐台北的美國科技分析師湯普森(Ben Thompson)觀點,指全球經濟高度依賴台積電晶片,一旦中國武力犯台將重創關鍵科技供應鏈 、震盪金融體系,認為川普透過高關稅來降低對「中國製造」的依賴,雖粗糙且具破壞性,但卻是避開更劇烈崩潰風險的次佳選項。

湯普森認為,與其等待體系在戰爭中瓦解,不如現在就面對重組所需的痛苦與代價。商業內幕認為,湯普森的論述引人關注:戰爭可能摧毀現有體系,但戰爭是重啟這套體系的唯一方式嗎?

報導描述,全球經濟經歷新冠疫情打擊,如今又面臨大規模關稅衝擊,但是湯普森7日寫道:「一場圍繞台灣的戰爭,將讓疫情和關稅帶來的衝擊的一切相形見絀」。

湯普森認為,中國最終將會在軍事上取得優勢,但關鍵不在於誰控制台灣,而在於全球最關鍵的供應鏈一旦崩潰會發生什麼事。台灣作為全球晶片重鎮,一旦台積電停擺,現代科技生態系將隨之瓦解,日常的數位基建也將受到嚴重衝擊。

湯普森主張,無論誰在軍事上取勝,經濟結果都是相同的:世界工廠中國將中斷供應、台灣的晶片產能隨之消失,全球貿易陷入停滯,通膨飆升,市場崩盤。

湯普森解釋,二戰後建立的經濟秩序,在中國加入全球市場後加速推動,美國以工業能力為代價,換取廉價商品與日益膨脹的財政赤字,製造業工作流失、供應鏈拉長、經濟韌性被掏空。

中國是否會動武或者世界距離那一步有多近?湯普森稱,一種較審慎的選擇或許是讓中國更深融入經濟互賴體系,希望共享繁榮能延緩衝突,但如果這場賭注失敗,後果不光是經濟損失,還會面臨數十年的不穩定、產業破壞及一個戰火重塑的全球經濟秩序。

報導說,盡管川普關稅政策笨拙、具政治爭議,且經濟代價沉重,可能仍比等著戰爭發生被迫改革來得可取,正如湯普森所言,這個體系若要修復,必須承擔痛苦的取捨。