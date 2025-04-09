美對中國104%關稅生效 中方嗆「奉陪到底」

美國決定與中國硬碰硬，川普總統宣布9日起再加徵中國商品50%關稅，使課徵中國的關稅累計達到104%。圖為川普8日在白宮接見煤礦工人。（歐新社）

全球關稅 戰急劇升級，美中兩國都不退讓。美國對中國開徵104%關稅今天(9日)生效，中國也同時對美國開徵34%關稅；至於川普 總統對各國徵收的對等關稅，也都同時生效。

北京揚言採取更多反制措施

白宮表示，「9日對中國開徵104%關稅，但川普總統也相信（中國國家主席）習近平和中國希望達成協議」。中國8日則矢言「奉陪到底」，將對美國採取更多反制措施。

川普2日宣布對包括中國在內的數十國及歐盟徵收11%至50%以上對等關稅，這些國家也都面臨9日關稅開徵。美國已在本月5日對所有國家實施10%的基本關稅。

川普：將與談判國「量身訂做」協議

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）8日表示，川普已與世界各國領袖進行多次對話，以協商降低關稅，但川普並不想延後他的關稅計畫；川普指示他的貿易團隊與想談判的國家個別商談「量身訂做」的協議。

美國股市8日上午一度飆升，但在李維特發表評論後開始下跌。道瓊指數、那斯達克指數和史坦普500指數都以下跌收盤。

華府2日宣布對中國進口商品徵收34%對等關稅後，北京6日宣布對美國進口商品徵收34%報復性關稅。川普7日發文威脅：「美國將從4月9日起對中國再加徵50%關稅。所有與中國要求會晤的談判也將終止！」但中國商務部 隨後回應「奉陪到底」。

如果加上川普上任後即以打擊芬太尼不力對中國徵收20%關稅，美國對中國徵收的關稅稅率累計104%。

李維特表示，「中國選擇進行報復並試圖加重虐待美國工人的做法是錯誤的。總統的脊樑硬如鋼鐵，不會屈服。」

李維特還說：「中國人想達成協議，只是不知該怎麼做。」「如果中國願意達成協議，總統會極其大方。」但她拒絕透露川普會考慮採取什麼條件降低對中國的關稅。

川普8日稍早說，他已和南韓代理總統韓惪洙通過話，「中國非常想達成協議，但他們不知道如何開始。」「我們正在等他們的電話。這一定會發生！」

中國商務部則稱，美國對中國進口產品加徵50%關稅是「錯上加錯」，中國「堅決反對」，也將「奉陪到底」；中國將對美採取更多反制措施。香港特首李家超表示，香港將與中國合作。

中國商務部表示，美國對中國徵收「所謂『對等關稅』」毫無根據，是典型的單邊霸凌行為；「中方採取反制措施，是為了維護國家主權、安全、發展利益，維護正常國際貿易秩序，完全正當合法。」

美國和中國是世界前兩大經濟體，去年，中國是美國第二大進口來源國，對美國出口價值4390億元商品，美國則向中國出口價值1660億元商品。互徵關稅，可能損害各自國內產業並導致失業。