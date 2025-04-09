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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

貿易代表為川普辯護 參議員批多線貿易戰：政策錯誤該掐誰的脖子

記者陳熙文／華盛頓報導
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北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯(左)8日在參院聽證會上質疑美國貿易代表葛里爾(右)說，「如果這個(關稅)政策證明是錯的，我應該掐誰的脖子？」(美聯社)
北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯(左)8日在參院聽證會上質疑美國貿易代表葛里爾(右)說，「如果這個(關稅)政策證明是錯的，我應該掐誰的脖子？」(美聯社)

川普總統宣布的對等關稅政策預計4月9日生效，美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)8日為川普的政策辯護，與聯邦參議員唇槍舌劍；北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯(Thom Tillis)質疑，美國好像決定展開多線貿易戰，並質疑，為什麼美國會對長期盟友下手，「如果這個(關稅)政策證明是錯的，我應該掐誰的脖子？」葛里爾則表示，美國的對等關稅將如期上路，但美國同一時間也將與各國談判。

聯邦參院財政委員會8日針對「美國總統的2025年貿易政策應辦事項」舉行聽證會；葛里爾在會中為川普政府的對等關稅做辯護。

葛里爾表示，美國貿易逆差所面臨的緊急狀況刻不容緩，所以關稅會先生效，美國同時立即與其他貿易夥伴談判。他指出，現在有國家陸續和美國接觸，「我們對他們說，如果他們對於達到對等，且能夠讓美國貿易逆差降低有更好的想法，我們就想要跟他們談」。

葛里爾表示，美國有時會進口獲得補助的產品，美國在部分國家也會遇到非關稅障礙，或其他不公平的貿易行為，這是需要鎖定的問題；葛里爾不願預判未來與各國的談判，但如果各國能夠提供替代方案，葛里爾認為，美國開放這樣的方案。

不過有許多參議員並不同意川普的關稅政策，科羅拉多州民主黨聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)即表示，在科羅拉多州有許多企業仰賴來自亞洲的進口，認為關稅為他們創造很大的不確定性，恐凍結投資，甚至導致經濟蕭條。

班奈特也表示，他無法理解為什麼美國用對待中國的方式，來對待美國最大的貿易夥伴；班奈特也不認同，美國竟同時間與這麼多國家談判。

內華達州民主黨參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)則認為川普政府把過去美國與其他國家簽訂的貿易協定都作廢，「誰還會想跟我們做生意？」

民主黨參議員華納(Mark Warner)則為台灣發聲，稱川普政府雖然豁免半導體關稅，但沒有豁免GPU、沒有豁免微影製程設備，甚至還對台灣開徵重稅，稱「這可能是我生平看過最糟糕的經濟政策」。

新罕州民主黨參議員哈桑(Maggie Hassan)則質疑，川普政府究竟要怎麼樣才願意政策轉彎，是要通膨達到10%？還是股市崩跌50%？

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