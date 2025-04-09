納瓦羅嗆：特斯拉組裝廠 馬斯克譏：他比磚頭還笨

億萬富翁馬斯克為關稅政策，與白宮貿易顧問納瓦羅(圖)隔空互嗆。(美聯社)

政府效率部(DOGE)負責人、億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)與白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)連日來為關稅 政策意見不合、隔空互嗆。納瓦羅公開稱馬斯克「是賣車的」、特斯拉 「不是汽車『製造廠』而是『組裝廠』」，馬斯克則在X平台斥責納瓦羅「真是白痴」、「比一袋磚頭還笨」，還說這麼對比「對磚頭太不公平」。

馬斯克與納瓦羅毫不掩飾地爭吵，凸顯川普總統高層盟友之間為關稅政策明顯分歧，馬斯克與川普內閣的衝突似不斷加深。但白宮發言人李維特 (Karoline Leavitt) 8日在記者會上對此四兩撥千斤說道：「男孩就是男孩」，「顯然這兩人對貿易和關稅看法截然不同。我們會讓他們繼續公開爭論下去，而你們應該非常感激我們有史上最透明的政府。」

納瓦羅7日接受CNBC採訪時抨擊馬斯克：「我們白宮的人和美國人民都知道，馬斯克是汽車組裝商，不是汽車製造商。他其實是個組裝汽車的人」、「馬斯克是賣車的，他在德州組裝汽車，主要零件來自墨西哥和中國，電池來自日本或中國，電子設備來自台灣。」

納瓦羅一直是川普貿易戰的忠實擁護者，他說馬斯克「就像任何商人會做的那樣，只是在保護自己的利益」，「但我們更關心底特律製造的凱迪拉克使用美國引擎。這才是重點。不過沒關係，這其間沒有分歧」。

馬斯克5日才在X平台貼文嘲諷納瓦羅有哈佛經濟學博士學位「是壞事，不是好事」。為了捍衛特斯拉，馬斯克8日發文直稱「納瓦羅真是個白痴。他(在受訪時)說的話明顯錯誤」。

特斯拉長期標榜是美國國內生產領導者，其北美汽車均在美國加州和德州工廠生產，只有部分零件並非來自美國。馬斯克強調特斯拉「擁有最多美國製造汽車」，「無論按何種定義，特斯拉都是美國垂直整合程度最高的汽車製造商，美國成分占比最高」。