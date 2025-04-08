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川普回擊關稅批評「美國每天進帳20億」 再放話下一刀砍向藥品

編譯盧思綸、徐榆涵／即時報導
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川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

川普總統對貿易夥伴祭出對等關稅，儘管全球投資市場慘兮兮，川普本人倒十分滿意，8日晚間大讚關稅讓美國「發大財」，再度稱美國因此每日進帳20億美元，國家很快會再次富裕。他並說，將針對藥品推出關稅，稱目的是迫使藥廠重回美國本土生產。

川普8日在白宮發表公開談話時，稱「關稅讓美國每天進帳20億美元」，但他並未提出證據佐證，也未具體說明20億美元是如何計算出來的。

路透報導，當日晚間，川普出席共和黨全國委員會活動，再度表示「美國正在靠關稅發大財」，並補充日本與南韓正派代表團赴美，希望達成協議以免遭加徵關稅。

川普還說：「美國很快會再次變得富裕。」

川普並表示將對藥品課稅，「等我們這麼做之後，它們（藥廠）就會湧回美國，因為我們才是最大市場。」他同時批評其他國家限制藥價，讓美國藥價居高不下。

川普預測，一旦開徵藥品關稅，製藥商將「離開中國、離開其他地方」，回流美國。

他的談話被外界解讀為對全球藥品供應鏈的又一次重大衝擊，也可能牽動包括瑞士、印度和台灣在內的主要製藥出口國動向。

川普 關稅

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