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貝森特曝優先談判清單 點名台灣有望加入阿拉斯加天然氣計畫

編譯徐榆涵／即時報導
財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

面對川普總統的對等關稅重拳，各國正爭相與白宮接洽，尋求協議空間。彭博資訊報導，財政部長貝森特（Scott Bessent）8日透露，白宮已有一份「聯絡名單」，正在討論要優先處理哪些國家，點名包含「貿易逆差大國」將率先被要求上談判桌，並指川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫。

貝森特8日接受CNBC專訪時說：「我看過白宮的通話清單，那是一份相當長的名單。我們昨晚還在討論哪些國家該優先處理。我認為，一些長期對美逆差巨大的大國，很快就會主動上門談判。」

他表示，川普政府正在尋求更全面的協議，不只是傳統關稅讓步，而可能涵蓋能源合作、戰略投資甚至國防支出，其中包括「阿拉斯加能源計畫」。

白宮透露，川普已與南韓代理總統韓悳洙通話，討論包括「南韓與美國合資的阿拉斯加天然氣管線項目」。貝森特進一步點名，「日本、南韓與台灣或能承擔此計畫的大量交易，並提供一些財政資助。」這不僅可為美方創造大量就業機會，也能實質縮減對這些國家的貿易逆差。

貝森特表示，「他們提供資金與長期採購承諾，美方則可在關稅上有所讓步。這將是一種雙贏方案。」

川普更在Truth Social上發文強調與各國進行「一站式談判」的好處：「就像對南韓一樣，我們也會提出貿易與關稅以外的其他議題，這種一站式談判是一個美麗又高效率的過程！」

貝森特還補充稱，日本之所以被列為優先協商對象，是因為它是第一個主動向美方尋求談判的大國，且在軍事與經濟上皆是美國關鍵盟友。

此外，國防也可能成為新協議的一部分。白宮首席經濟學家米倫（Stephen Miran）指出，一些仰賴美軍「安全保護傘」維持區域穩定的國家，可能會在認知到自身安全與貿易繁榮與美國密切相關後，選擇「分攤部分國防支出，向美國提供資金以表支持」。這代表未來的貿易協議可能不只談貨物稅率，而是延伸至更全面的戰略合作。

米倫也指出，川普對談判細節高度參與，拒絕歐盟提出的「工業品零關稅」提案，顯示川普更在意長期結構優勢與主動談判空間，稱「只看關稅數字是不夠的，重點在於對方能提供什麼實質內容。」

這波對等關稅將於9日正式生效。貝森特直言：「川普現在手握最大談判籌碼，就看各國端出什麼菜。」

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