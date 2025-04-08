川普關稅核心是台灣？美分析師：重塑秩序 勝過中國犯台摧毀一切

川普總統7日於白宮會晤以色列總理。(美聯社)

「商業內幕」（Business Insider）8日以「川普關稅 的核心是台灣」（Trump tariffs are all about Taiwan）為題，引用駐台北的美國科技分析師湯普森（Ben Thompson）的觀點指出，全球經濟高度依賴台積電晶片，一旦中國武力犯台，將重創關鍵科技供應鏈 、震盪金融體系；相較之下，川普目前透過高關稅降低對中國製造的依賴，雖然粗糙且具破壞性，卻可能是避開更劇烈崩潰風險的次佳選項。湯普森認為，與其等待現行體系在戰爭中瓦解，不如現在就面對重組所需的痛苦與代價。

報導描述，全球經濟經歷新冠疫情打擊，如今又面臨大規模關稅衝擊，但是湯普森7日寫道：「一場圍繞台灣的戰爭，將讓疫情和關稅帶來的衝擊的一切相形見絀」。

湯普森在廣受科技業關注的電子報Stratechery談到，中國武力入侵台灣不光是軍事衝突，更將撕裂全球經濟秩序的根基，從iPhone到通膨預測，全都無法倖免。

湯普森認為，中國最終將會在軍事上取得優勢，但關鍵不在於誰控制台灣，而在於全球最關鍵的供應鏈一旦崩潰會發生什麼事。台灣作為全球晶片重鎮，一旦台積電停擺，現代科技生態系將隨之瓦解，日常的數位基建也將受到嚴重衝擊。

湯普森主張，無論誰在軍事上取勝，經濟結果都是相同的：世界工廠中國將中斷供應、台灣的晶片產能隨之消失，全球貿易陷入停滯，通膨飆升，市場崩盤。

商業內幕認為湯普森的論述方式引人深思：戰爭可能摧毀現有體系，但戰爭是重啟這套體系的唯一方式嗎？

湯普森在其文中解釋，二戰後建立的經濟秩序，在布列登森林體系（Bretton Woods system）中鞏固地位，再透過中國加入全球市場而加速推動，如今已顯現出老化跡象。美國以工業能力為代價，換取廉價商品與日益膨脹的財政赤字，製造業工作流失，供應鏈拉長，美國腹地的經濟韌性被掏空。

盡管川普的關稅政策笨拙、極具政治爭議，且經濟代價沉重，但可能仍比等著戰爭被迫改革來得可取。正如湯普森所言，這個體系若要修復，必須承擔痛苦的取捨。

如此一來又回到台灣問題，中國是否會入侵，又或者世界會走到距離那一步有多近？湯普森指出，一種較審慎的選擇，或許是讓中國更深融入經濟互賴體系，賭共享繁榮能延緩衝突。

但是湯普森也警告，如果這場賭注失敗，後果不光是GDP的損失，還會面臨數十年的不穩定、產業破壞，以及一個戰火重塑的全球經濟秩序。