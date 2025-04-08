「經濟核寒冬」要來了？財經界要角紛紛反對川普祭關稅

美股連跌三天，歐亞股市連崩，摩根大通執行長戴蒙發聲，指關稅戰將引發通膨，不利經濟成長。（路透）

從華爾街重量級執行長到投資大亨和美國前財長，紛紛表態反對川普 總統向全球祭出關稅 的做法。摩根大通（ JPMorgan Chase & Co.，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，川普關稅將推升美國物價，並拖慢美國經濟。避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）說大規模關稅是「錯誤」的決策，億萬富豪朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）則反對美國課徵高於10%的關稅。

勢必見重大短期衝擊

戴蒙7日在年度股東信中寫道，「無論你如何看待最新關稅的正當性（當然存在一些），也不管你認為長期影響是好是壞，重大的短期衝擊都可能會發生」。

他強調，「我們即將看到通膨的後果，不僅是進口產品，國內製造產品的價格也會上漲，因為廠商的投入成本攀升，市場對美國產品的需求也將增加。」他並認為，關稅將拖慢美國經濟成長，雖然是否會造成衰退「尚屬未知」。

他表示，川普的關稅政策創造「許多不確定性」，包含對全球資本流動及美元的衝擊、對企業獲利的影響，以及來自貿易夥伴的回應。

川習在玩膽小鬼遊戲

「末日博士」經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）7日接受彭博訪問時表示，美國與中國的貿易戰將進一步升級，市場將持續走低。他說，川普、習近平和聯準會主席鮑爾都在玩一場危險的「膽小鬼遊戲」。

艾克曼則在X平台上發文說：「我堅決認為，4月9日針對全世界、且遠高於各國對美課稅水準的大規模關稅，是錯誤的決定。」他主張，川普應暫緩90天實施關稅，好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」。

財經界對川普關稅政策看法

川普支持者也籲收手

艾克曼是堅定的川普支持者，他說，如果再不收手，世界恐怕即將面臨「經濟核寒冬」，並強調提出暫緩實施關稅建議，並非為了自身投資組合利益。

艾克曼批評，市場崩跌之際還要談判協議，根本無助於強化川普的談判籌碼，「誰給總統這種建議，應該立刻被開除」；「我們將趁勢買進優秀企業股票，價格大幅折讓，有利於我們和投資人長期受益。」

億萬投資人朱肯米勒周日也罕見地在X發文說，他反對美國課徵超過10%關稅，可謂與川普的關稅措施畫清界線。今年初他曾在CNBC上說：「只要我們維持在10%的範圍內……我認為關稅帶來的風險被誇大了，跟潛在回報相比，高關稅只是兩害相權取其輕。」當時他形容，關稅可視為「一種消費稅，由外國人負擔一部分」。

短期看不到降息 可能

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital執行長岡雷克（Jeff Gundlach）也在X發文表示，除非風險資產的跌勢大幅擴大，否則短期內看不到聯準會（Fed）降息的可能。

前美國財長桑默斯（Larry Summers）在X發文說，市場很可能還會出現更多震盪。他同時在ABC節目上警告，美國通膨將上升、經濟成長趨緩、消費支出減少，形容經濟放緩「幾乎無可避免」。