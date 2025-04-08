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歐盟對美課徵25%反制關稅 5/16、12/1分批生效

編譯莊瑞萌／綜合報導
歐盟審慎回應川普政府的關稅，決定先開徵25%的報復關稅。（路透）
歐盟審慎回應川普政府的關稅，決定先開徵25%的報復關稅。（路透）

歐盟執行委員會(European Commission)周一提出對一系列美國商品課徵25%的反制關稅，以回應總統川普對鋼鐵和鋁課徵的關稅。另外，川普也已回絕歐盟提出工業產品『零關稅互惠』方案。

據路透(Reuters)取得的文件提到，這次歐盟部分商品關稅將於5月16日生效，其餘則延至稍後的12月1日，受影響的美國商品種類廣泛，包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸及家禽等，其中杏仁與大豆的反制關稅將於12月1日實施。歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)周一稍早表示，此次反制關稅的影響將比先前宣布的260億歐元來得小。

此外，原先歐盟執委會在3月考慮的清單中，波本威士忌、葡萄酒和乳製品已被移除。當時歐盟曾考慮對波本威士忌課徵50%關稅，引發川普威脅若歐盟付諸實施將對歐盟酒類產品祭出200%的報復性關稅。此一威脅特別引起法國與義大利的擔憂，因為兩國都有重要的葡萄酒產業。

除了這些反制關稅外，歐盟已於4月1日加強對鋼鐵的既有保障措施以減少15%的進口量。歐盟執委會目前也正考慮對鋁進口制定配額。歐盟各成員國預計將在9日針對提案進行投票表決。

據紐約郵報(NY Post)報導，川普周一則拒絕歐盟提出的工業產品「零關稅互惠」提案，並表示這項提議「不足以」讓美國取消對進口產品加徵的20%關稅。

川普說，「多年來，歐盟一直非常強硬。成立歐盟原本就是為了在貿易上打擊美國，」他並補充說，「歐盟不像日本那樣進口我們的汽車。他們也不進口我們的農產品，幾乎什麼東西都不要。我們與歐盟的貿易逆差達到3500億元，但這種情況將馬上消失，其中一個快速解決的方式就是他們得向我們買能源。」

歐盟官員指出，周一提出的首輪方案計畫降低包括化學品、藥品、橡膠、塑膠機械及汽車等產品的貿易失衡。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，「我們已經提出工業產品的『零關稅互惠』方案，此類方案我們已與許多貿易夥伴成功推行過，歐洲隨時準備好達成良好的協議，我們隨時可以討論。」

塞夫柯維奇並指出，這項零關稅互惠方案早在今年2月19日就曾向商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)提過。

歐盟 關稅 川普

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