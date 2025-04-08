富豪庫班：關稅+DOGE措施 恐讓美比2008年金融海嘯更慘

科技富豪庫班指關稅和DOGE的政策會讓美國比2008年的金融海嘯還慘。（路透）

財星雜誌(Fortune)7日報導，科技富豪庫班(Mark Cuban)在社群網站Bluesky回覆網友詢問時表示，川普 總統宣布最新一波關稅 ，加上政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)積極推動政府縮編，將導致美國經濟蒙受長期痛苦，出現比2008年金融危機期間更慘的狀況。

庫班發文寫道，如果新一波關稅實施數年之久，確實執行，而且造成通膨效應，政府效率部則持續裁撤機構、開除聯邦人員，「我們將面臨比2008年更慘的狀況」。

如何避免經濟危機，庫班表示，最佳之道就是讓過度極端的關稅暫停，僅保留對全球貿易夥伴開徵最低關稅10%的政策。庫班表示，為了顧及地方層面受到衝擊，馬斯克 (Elon Musk)率領政府效率部的聯邦政府縮編計畫，應該改成在三年當中陸續完成。

庫班指出：「如此一來將減緩經濟衝擊，降低利率，讓國債償還降低到能夠負擔的水平。」

庫班過去便曾批評川普經濟政策及馬斯克的政府改革計畫，上個月就點名政府效率部企圖為砍社安金「開後門」，故意裁撤員工、加強要求身分查核。

2008年爆發金融危機之後，美國國內生產毛額(GDP)下跌超過4%，失業率飆高到10%，房市瓦解，經濟學家紛紛表示，美國陷入第二次世界大戰之後最嚴重的經濟衰退。

共和黨大金主、家得寶（Home Depot）共同創辦人朗格尼（Ken Langone）7日也批評川普的關稅，稱對越南開徵46%關稅是「一派胡言 」，並認為對中國課34%關稅率「太狠太快」。

朗格尼接受金融時報訪問時說，「我不了解那個該死的公式。我認為川普的顧問在貿易方面給他差勁的建議，他們採用的公式也是如此」。

貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）更警告，許多企業領袖認為，美國經濟已大幅下滑，「我談話過的多數執行長會說，我們可能已進入衰退」。

芬克指出，他認為川普的關稅政策可能對通膨造成上升壓力 ，使得聯準會難以像以往在衰退時降息 ，「大家都說聯準會今年會降息四次，我認為機率是零。我遠較擔心通膨升高，會導致利率比現在還高」。