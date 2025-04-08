關稅海嘯 道瓊一天震盪2595點破紀錄 史坦普接近熊市

全球受川普關稅政策影響，繼亞股和歐股慘跌之後，美股7日繼續震盪。（路透）

自從川普 總統宣布最新一波關稅 措施以來，道瓊 工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)7日連續第三個交易日下跌，一天之內上下震盪2595點，高低幅度之大，創下歷史新高。

美股盤中一度受到小道消息影響止跌反彈，因為社群網站傳出白宮將「暫停實施關稅90天」傳聞，但白宮隨即反駁指稱這是「假新聞」，漲勢再立即下跌。道瓊工業平均指數最後跌349.26點，跌幅約0.91%，收在3萬7965.60點，史坦普500指數(S&P 500)7日下跌約0.23%，收在5062.25點。

某些投資人進場撿便宜買進科技大廠輝達(Nvidia)、帕蘭泰爾技術公司(Palantir)股票，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)上漲0.10%，來到1萬5603.26點。

在亞洲，許多經濟體高度依賴貿易，7日股市全面走跌。香港恆生指數重挫超過13%，寫下亞洲金融危機爆發以來最慘單日紀錄。上海證券綜合指數、台股指數、日經指數均下跌7%至10%之間。在歐洲，道瓊歐洲600指數(Stoxx Europe 600)下跌4.5%。

川普7日對北京放話，揚言不惜進一步提高中國進口關稅。川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，如果中國4月8日前沒有取消34%報復關稅，美國4月9日就要再徵50%關稅。川普稍晚對媒體強調，並沒有評估暫停關稅的任何打算。

CNBC新聞網站分析，美股7日出現巨幅起伏，投資人嘗試推測因為川普關稅引發的股市波瀾，市場究竟何時觸底。交易量在7日也達到至少18年來的最高紀錄，市場交易量約有290億股，超過了4日的267.7億股，也高過了過去10日平均交易量的169.4億股。

社群網站傳出白宮將「暫停實施關稅90天」，讓道瓊工業平均指數一度止跌回升。白宮發表聲明說相關謠言都是「假新聞」後，美股主要指數又恢復跌勢。

股指期貨7日盤後交易出現小幅上漲，與道瓊工業平均指數連動的期貨漲幅最多，大約1%。史坦普500指數期貨、那斯達克綜合指數期貨均上揚約0.8%。