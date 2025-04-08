敢報復？川普擬再課中國50%關稅 北京揚言還會報復

在中國宣布也對美國課徵34%報復關稅後，川普總統7日再揚言，中方如果不撤銷，要對中國再加50%關稅，達到累計104%之多，面臨川普（左）與習近平（右）的攤牌時刻。（路透）

針對中國向美國開徵34%的報復性關稅 ，川普 總統7日表示，如果中國8日不撤回報復性關稅，美國9日將再回敬50％的關稅，將使美國對中國徵收的關稅累加到104%；川普表示，他與中國國家主席習近平 的關係很好，希望能繼續維持這樣的關係。華爾街日報7日晚報導，中方指如果加50%成真，中方會奉陪到底，還會報復。

美國原已向中國以打擊芬太尼不力徵收20%關稅，川普本月2日再宣布對中國加徵34%對等關稅，達到54%；中國則回擊將在9日開徵美國商品34%關稅，川普當時稱這是中國「慌了」。

擬取消中方所有會面要求

川普7日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，中國宣布向美國徵收34%的報復性關稅，這是中國向美國徵收高關稅、設下非關稅壁壘、非法補助企業和長期操弄貨幣之外，再度向美國徵收的關稅。

川普表示，他日前已提出警告，若有國家向美國徵收報復性關稅，將被立即回敬更高的關稅，但中國忽略他的警告。

川普說，如果中國不在8日撤回34%的報復性關稅，美國將在9日加徵50%的關稅，且所有中國要求與美國的會面都將取消；川普並表示，美國會與所有要求會面的國家，立即展開談判。

北京批美經濟霸凌

路透報導，中國7日批評美國利用關稅實行單邊主義、保護主義和經濟霸凌，呼籲包括特斯拉等美國企業代表「採取切實行動」，解決這個問題。

中國外交部發言人林劍表示，美國讓「美國優先」壓過國際規範，傷害到國際生產和供應鏈的穩定，且嚴重衝擊世界的經濟復甦。

美國與中國曾在2018年發生貿易大戰，今年可能重啟，目前還看不出化解趨向。

川普7日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在白宮會面。針對可能向中國加徵50％的關稅，川普說，他與習近平有非常好的關係，希望未來能保持這樣的關係，川普並稱他非常尊重中國；不過，川普也說，中國不能繼續剝削美國。

川普說，他在第一任總統任期中曾希望與中國達成協議，打開中國讓美國企業能夠進入中國的市場，讓美國企業得以與中國和其他國家的企業競爭，不過最後協議沒有成功；川普並稱中國是一個封閉的國家。

「川習玩膽小鬼遊戲」

川普說，美國將與中國談判，也將與許多不同的國家談判；川普說，美國將會達成非常公平，且有利於美國的協議；川普說，這絕對不會是有利於其他國家的協議，而是美國優先。