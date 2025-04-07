持工作簽外籍記者 憂合法身分不保遭遣返獨裁祖國

柬埔寨記者武戴(圖)、侯洪持工作簽證在美工作，不過現在恐怕不保。

柬埔寨記者武戴(Vuthy Tha，音譯)、侯洪(Hour Hum，音譯)在泰國藏匿七年之後，2024年持工作簽證 來到美國，透過自由亞洲電台(Radio Free Asia，RFA)對遠在東南亞的故鄉民眾提供客觀、以事實為根據的新聞。不過，美聯社報導，兩人表示，川普 總統日前簽署行政命令裁撤美國國際媒體署(US Agency for Global Media，USAGM)之後，在美國的工作與合法身分恐怕都將不保。

美國國際媒體署為自由亞洲電台等為獨裁國家提供訊息的新聞機構提供經費。武戴獨自撫養兩個幼齡孩子的單親爸爸，透過翻譯接受訪問時說，川普命令彷彿晴天霹靂，生活被完全打亂。侯洪則說， 很遺憾聽眾無法繼續接收正確的新聞消息。

報導指出，兩人都說擔心沒辦法繼續養家活口，甚至無法繼續留在美國；回到柬埔寨是不可能的選項，因為一黨獨大的統治之下，根本沒有獨立媒體，恐將因為記者的職業背景遭受迫害。

聯邦政府大幅縮編，數萬政府員工、包商遭到開除或停職，但數十年來向世界各地擴張美國影響力的國際媒體署遭到裁撤，意味對抗外國獨裁政權、協助美國完成支持民主使命的新聞記者，現在可能遭到遣返 ，回到祖國之後面臨騷擾或迫害。

根據統計，曾在美國政府資助媒體任職、目前正在坐牢的記者共有11人，包括自由亞洲電台記者辛大威(Shin Daewe，音譯)在緬甸遭控支持恐怖主義，定罪之後判處15年有期徒刑。

國際媒體署在美國國內至少有84名持有工作簽證的記者可能面臨遣返，無國界記者組織(Reporters Without Borders)與36個人權組織表示，其中至少23名記者一旦遭到遣返極可能立即被捕或坐牢。