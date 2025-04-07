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罕見唱反調… 馬斯克盼美歐零關稅 建跨大西洋自貿區

編譯徐薏茹、林文彬／綜合報導
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特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。(美聯社)

在美國川普政府擔任政府效率部負責人的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。馬斯克表示，他希望美國和歐洲最終達成零關稅協議，以建立跨大西洋自由貿易區。

據報導，馬斯克5日透過視訊，在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟（League party）黨代表大會發表演說。義國副總理薩爾維尼在社群平台發布的演說影片，馬斯克表示，「我希望歐洲和美國能夠達成一致。在我看來，理想的情況是走向零關稅，進而有效地在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區」。

馬斯克還說，他贊成「給予人們更多自由，讓他們可以在歐洲和北美之間往返工作」。他指出，「這當然是我給川普總統的建議」。

川普對歐盟課徵20%對等關稅，歐盟正在研擬反制措施，馬斯克這番話顯然和川普的政策有些差異。

關稅風波導致美股大跌，馬斯克個人損失數百億美元。白宮貿易顧問納瓦羅4日在有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目，試圖淡化關稅戰衝擊，表示股市近期將反彈並繁盛。

納瓦羅堅稱關稅最終會帶來好的結果，馬斯克則在旗下Ｘ平台公開嘲諷納瓦羅。他回覆一則提到納瓦羅擁有哈佛大學經濟博士學位的貼文說：「有哈佛經濟學博士學位是壞事，不是好事。會導致自負超過智力問題。」

馬斯克 關稅 川普

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