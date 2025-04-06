川普關稅回不去了？學者：恐數十年難取消 1情況能解套

川普總統3日在白宮準備離開時向記者做出手勢。(歐新社)

金融時報報導，川普 總統在短短數周內發動大規模關稅 突襲，形同抹去美國過去一世紀的貿易自由化歷程，對此專家警告，根據歷史經驗，除非川普將關稅視為談判籌碼，在獲得目標外交或貿易讓步後隨即撤銷，否則一旦貿易壁壘成立便難以消除，恐怕需要數十年時間才能回到原點，要是關稅成為美國主要稅收來源，那要撤銷更是難如登天。

達特茅斯學院（Dartmouth College）專研貿易議題的教授厄文 （Doug Irwin）指出，一旦設立貿易壁壘，往往難以消除，「能迅速增加的東西，不一定能快速下降」。

美國在1930年通過「史慕特-霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act），被視為經濟大蕭條的導火線，儘管該法案在政權更替後受到檢驗，但厄文指出，「花了數十年才完全解除」。

川普最新祭出10%全面關稅與雙邊對等關稅，新規上路後將使美國整體進口關稅回到1909年以來最高水準。目前，各國在9日新規上路前仍有一小段空窗期爭取暫緩，但是10%的全面關稅看來幾乎沒有談判空間。

厄文認為，若川普政府將加徵關稅視為談判籌碼，藉此在其他貿易或外交議題上換取讓步，或許仍有降溫空間。他提到，1971年時任總統尼克森曾祭出10%的進口附加稅，迫使德國與日本貨幣貶值，「達到目的後，關稅也就撤掉了」。

不過，要是類似尼克森的策略未能奏效，關稅可能一留就是數十年。

最經典的例子莫過於美國針對輕型卡車的「雞稅」（chicken tax）。1960年代初，美國為報復歐洲對美國養殖雞的關稅，對輕型卡車課徵25%關稅，至今仍未撤除。這項政策重塑了全球汽車產業生態，導致美國車廠集中生產耗油皮卡，卻在油電小車與國際成長市場上錯失先機，從某種角度看反而傷害自身產業。

一旦關稅被明確用來保護本土產業、創造就業時，即便原本推動政策的政治動力消退，這些關稅也更容易「卡住」。

前財政部官員、貿易議題專家霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示。部分原因在於產業會圍繞關稅形成新的利益團體；另一部分則是政府在降稅時傾向尋求對價，「因此不容易快速翻轉」。

此外，關稅在選戰中深得民心也是長年難以消除的原因之一。

薩塞克斯大學經濟史學者克萊因（Alexander Klein）指出，美國南北戰爭期間為籌措財政而引入的關稅，即使不再需要後仍長期保留，因為它廣受選民與受保護企業階層的支持。他說，「歷史告訴我們，選民更在意保住自己作為勞工的工作，而非作為消費者的權益」。

不過，讓川普這一輪新關稅政策最有可能延續超過其任期的關鍵，可能在於關稅若成為聯邦政府主要稅收來源，就會變得更加難以取消。

彼得森國際經濟研究所資深研究員肖特（Jeffrey Schott）表示：「如果川普政府真的打算用永久性關稅來支應減稅，那麼這些關稅將變得非常『僵固』，因為要取消它，就得改從其他地方加稅。」

聖塔克拉拉大學教授克里斯・米奇納（Kris Mitchener）則指出，若川普的目的是將關稅作為談判工具或刺激國內產業，這策略註定失敗，因為其他國家會發動報復，並「開始認為與美國簽下的任何政策都有可能被重新翻盤」。

但他也補充說：「如果10%關稅成了新常態、而且官方目標是稅收，那我不認為他們會想撤回。」