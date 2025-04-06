國安部促國稅局提供700萬非法移民資料 以便拘捕遞解

國土安全部(DHS)官員正向國稅局(IRS)索取約700萬名疑似非法居留美國人士的報稅資料，以便循線拘捕並遞解移民。圖為移民執法人員在芝加哥市1月26日上門搜捕無證客。(路透)

知情人士指出，國土安全部 (DHS)官員正向國稅局 (IRS)索取大約700萬名疑似非法居留美國人士的報稅資料，顯示川普政府希望利用國稅局的報稅系統，來循線拘捕並遞解移民。目前兩政府單位尚未達成資訊分享協議。

華盛頓郵報5日報導，國土安全部官員在此之前就尋求國稅局協助，想找到70萬名已被判決、該遞解出境人士；他們要求國稅局動用強力保密的納稅人數據系統，來提供姓名及住址。

知情人士指出，國稅局該提供多少數據、如何分享，兩單位尚未達成協議，但移民執法官員3日已提高要求。國土安全部官員起初表示，初步要求提供大約200萬名納稅人的資料，而最後尋求協助，鎖定700萬人。

聯邦官員估計，居留美國的非法移民 約1100萬人。

知情人士指出，國稅局官員感到十分震驚；兩單位律師最近幾天一直在磋商細節。國稅局代理局長克勞斯(Melanie Krause)對下屬表示，期盼國稅局最終能遵從川普政府的目標，用國稅局的系統協助移民執法。

財政部發言人表示，該部充分投入，支援政府其他部會局處，執行總統的美國優先施政議程。

正常時節，個人報稅資訊，哪怕是個人姓名、地址，都被視為機密，國稅局嚴密看守。不當公布稅務資料要受到民事、刑事處罰。

但國稅局的資訊遇到有所限制的狀況，得與執法單位分享，通常要有法院許可，以便確立刑事偵辦。

專家稱用納稅資料抓人可能違法

知情人士指出，用納稅資料來執行刑事刑罰極不尋常，可能還違法。國稅局高層對國土安全部官員表示，刑事調查豁免範圍規定得很窄，對方的要求可能違法。非法居留美國觸犯民法規定，而非刑法。

但國稅局若與國土安全部達成協議，就代表聯邦部會局處就管理納稅人資訊，以及移民執法，出現重大轉變。

多年以來，國稅局向無證移民保證，他們的納稅資訊是機密，因此他們申報所得稅很安全，不用害怕被遞解出境。

每一年無證移民繳交的聯邦稅金達數百億元。無證移民的工資跟其他美國居民一樣，適用於先代扣稅金並申報規定。很多無證客報稅並存下稅單，盼望有朝一日能幫上忙，申請到合法居住權。