掃蕩非法移民 公民遭誤抓日增 民權團體、學者視為警訊

川普政府大規模遞解移民、擴大聯邦執法的同時，美國公民遭誤抓的風險也日益升高。圖為美國海關人員正查驗入境旅客身分。(美聯社)

川普政府全面掃蕩非法移民 以來，至少已發生七起美國公民 遭誤抓事件；雖說美國公民遭誤抓、遞解出境並非前所未聞，但新聞媒體大舉報導，已讓律師、民權團體及研究移民的學者有所警覺，認為當前體制大肆逮捕移民，卻沒有安全防範措施。

華盛頓郵報5日報導，川普政府強力推動大規模遞解移民、擴大聯邦執法，還關閉督察單位，專家們警告，公民遭誤抓的風險日益升高。

俄亥俄州立大學法學教授赫南德茲(César Cuauhtémoc García Hernández)指出，移民官員受到壓力，要加緊遞解非法移民、避開移民法院審理程序，因此對鎖定的對象變得愈來愈無區別，如此出現的情況是美國公民被非法拘留、遞解的可能性無限升高，畢竟公民身分並非由人們額頭上就可以看出來的東西。

移民及海關執法局(ICE )錯誤拘留或遞解公民有多頻繁，聯邦政府並未公布相關數據。但媒體、研究機構、監督單位進行調查，指出ICE自2003年創設以來，遭逮捕、拘留、遞解、要求地方監獄代為看管美國公民的數目，已有數千人。2011年有篇研究指出，遭遞解出境的公民比率約1%到1.5%。

雖然比率很小，但影響很大。公民被錯誤地逮捕、拘禁、遞解，他們的經歷經常造成創傷、財務陷入困窘，很難解決。

赫南德茲表示，缺乏相關數據，因此統計上無法得知公民被拘留、遞解件數是否增加，但他認為川普上任這幾個月，穩定傳錯誤案例，值得外界關切。

被錯誤拘留的人當中有諾利加(Julio Noriega)，他今年54歲，生長於芝加哥，他的律師表示，1月31日他去買披薩，結果遭ICE拘留超過10小時；他在呈給法院的文件中指出，自己剛說完身分，ICE官員就把他雙手反扭，戴上手銬，與其他被拘留的人一起安置在廂型車內。

他表示，自己設法由手機發出幾則簡訊，接下來執法官員就沒收他的手機與錢包，裡面有他的社會安全卡、駕照，那些文件證明他是美國公民。被拘留期間，他被銬著，沒有食物、飲水或上廁所。午夜過後警員檢查他的錢包，得知他是公民，才釋放他。