我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

掃蕩非法移民 公民遭誤抓日增 民權團體、學者視為警訊

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府大規模遞解移民、擴大聯邦執法的同時，美國公民遭誤抓的風險也日益升高。圖為美國海關人員正查驗入境旅客身分。(美聯社)
川普政府大規模遞解移民、擴大聯邦執法的同時，美國公民遭誤抓的風險也日益升高。圖為美國海關人員正查驗入境旅客身分。(美聯社)

川普政府全面掃蕩非法移民以來，至少已發生七起美國公民遭誤抓事件；雖說美國公民遭誤抓、遞解出境並非前所未聞，但新聞媒體大舉報導，已讓律師、民權團體及研究移民的學者有所警覺，認為當前體制大肆逮捕移民，卻沒有安全防範措施。

華盛頓郵報5日報導，川普政府強力推動大規模遞解移民、擴大聯邦執法，還關閉督察單位，專家們警告，公民遭誤抓的風險日益升高。

俄亥俄州立大學法學教授赫南德茲(César Cuauhtémoc García Hernández)指出，移民官員受到壓力，要加緊遞解非法移民、避開移民法院審理程序，因此對鎖定的對象變得愈來愈無區別，如此出現的情況是美國公民被非法拘留、遞解的可能性無限升高，畢竟公民身分並非由人們額頭上就可以看出來的東西。

移民及海關執法局(ICE)錯誤拘留或遞解公民有多頻繁，聯邦政府並未公布相關數據。但媒體、研究機構、監督單位進行調查，指出ICE自2003年創設以來，遭逮捕、拘留、遞解、要求地方監獄代為看管美國公民的數目，已有數千人。2011年有篇研究指出，遭遞解出境的公民比率約1%到1.5%。

雖然比率很小，但影響很大。公民被錯誤地逮捕、拘禁、遞解，他們的經歷經常造成創傷、財務陷入困窘，很難解決。

赫南德茲表示，缺乏相關數據，因此統計上無法得知公民被拘留、遞解件數是否增加，但他認為川普上任這幾個月，穩定傳錯誤案例，值得外界關切。

被錯誤拘留的人當中有諾利加(Julio Noriega)，他今年54歲，生長於芝加哥，他的律師表示，1月31日他去買披薩，結果遭ICE拘留超過10小時；他在呈給法院的文件中指出，自己剛說完身分，ICE官員就把他雙手反扭，戴上手銬，與其他被拘留的人一起安置在廂型車內。

他表示，自己設法由手機發出幾則簡訊，接下來執法官員就沒收他的手機與錢包，裡面有他的社會安全卡、駕照，那些文件證明他是美國公民。被拘留期間，他被銬著，沒有食物、飲水或上廁所。午夜過後警員檢查他的錢包，得知他是公民，才釋放他。

非法移民 美國公民 ICE

上一則

中國管制稀土 卡住美國6代戰機研發

下一則

精減預算 國稅局一舉裁員約25% 2萬人失業

延伸閱讀

芝公民買披薩被拘10小時後 ICE才看他證件…掃蕩非法移民屢傳誤抓

芝公民買披薩被拘10小時後 ICE才看他證件…掃蕩非法移民屢傳誤抓
宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應
長青傳譯 出庭經驗豐富、陪同移民庇護面談

長青傳譯 出庭經驗豐富、陪同移民庇護面談
訪客簽證逾期邊界遭拘留 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期邊界遭拘留 中國婦自殺身亡

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
川普總統向敵對國家與美國盟友全面祭出關稅。歐新社

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

2025-04-04 09:42
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

2025-04-01 08:27
川普2日於白宮宣布對等關稅政策。(美聯社)

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

2025-04-02 20:53

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威