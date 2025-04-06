白宮拍板 紅藍卡、白卡將不支付減重藥物

川普政府將停止由紅藍卡和白卡支付Zepbound和Wegovy等減重藥物費用的方案。(路透)

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)表示，川普政府已拍板，否決由聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )和聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)支付減重藥物費用的方案。在拜登 政府時代，曾有計畫讓65歲及以上人士使用紅藍卡或白卡支付Zepbound和Wegovy等減重藥物。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，CMS發言人表示，進一步評估抗肥胖症藥物(AOMs)可能擁有的益處，如臨床證據；還有相關成本如影響到各州聯邦醫療補助單位的預算，未來會考慮其他政策選項。

聯邦醫療保險目前已為胰妥讚(Ozempic)、猛健樂(Mounjaro)這類藥物支付費用，醫生開立給病患，理由是管理糖尿病，而這類藥物也廣獲使用來減肥。

但按照目前聯邦醫療服務中心的管理條例，聯邦政府一般不得支付「用來減肥」的藥物。

拜登政府時代，CMS提案重新詮釋該條例，想規避國會的禁令，為肥胖症病患使用這類藥物付錢，但體重過重的人不在其中。

拜登政府表示，因為肥胖症廣獲同意為疾病，這種病的療法應由聯邦醫療保險的Part D處方藥物項目，來支付其成本。拜登政府還指出其他狀況，例如體重因愛滋病而改變，可以由CMS支付這類藥物。

CMS的提案被視為對聯邦財政造成負大擔換。國會預算辦公室(CBO)先前估計，聯邦醫療保險擴大支付抗肥胖症藥物，即便加計被保險人健康改善而省下來的錢，未來十年累計還是要付350億元。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的高層謀士批評拜登時代的此一舉動。