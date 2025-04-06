精減預算 國稅局一舉裁員約25% 2萬人失業

國稅局(IRS)4日起裁員2萬人，約占整體人力25%。(路透)

根據華盛頓郵報 取得的文件顯示，國稅局 (IRS)4日寄發電郵通知所屬員工將裁員2萬人，約占整體人力25%，以配合川普政府精減預算的目標；旨在保護納稅人在稅法、審計與調查過程免遭歧視的國稅局民權與合規辦公室(Office of Civil Rights and Compliance)將遭裁徹，約130名人員被資遣，剩餘人員轉調其他部門。

報導指出，國稅局裁員已在預料中，幾名部門主管、數千員工已被迫離開，包括在報稅季節負責稅表稽查的查稅員。

國稅局在4日發給員工的電郵寫道，這波裁員行動是為了增加國稅局的效率與效能。

財政部 發言人說，這次裁員旨在配合改善作業程序、提高科技創新，今後國稅局將可以透過更有效率的手段徵稅，服務納稅人。

某些稅務官員說，人力縮編恐讓今年政府稅收驟減，因為心存僥倖者認為有機可乘，利用國稅局縮減人力之際逃漏稅。

根據財政部與國稅局官員上個月估計，截至4月15日，今年稅收與2024年同期比，可能減少超過10%，等於聯邦政府將損失5000億元收入。

今年稍早，4000多名國稅局員工接受「延期辭職」(deferred resignation)的優離優退方案，另外7000多名聘用未滿一年的試用期員工則在2月間遭到開除，但後來在法院判決出爐後獲得復職，某些人員接到通知指出，4月14日可恢復上班。

華盛頓郵報報導，4日宣布的裁員人數是否包括先前曾被開除的人員，目前並不清楚。國稅局在今年1月的員工總數約10萬人。

消息人士透露，國稅局負責網路安全及資訊科技(IT)的50名員工上周已被開除，負責推動國稅局現代化改革的單位則被關閉，國稅局代理局長、人事處處長、代理法律總顧問與多名高層主管則紛紛請辭或被降調。