華郵：對等關稅計算公式 公布前3小時才拍板

美國股市連續大跌兩天，也代表民眾的資產可能縮水，關稅大戰會直接影響到美國人民的荷包。（美聯社）

顛覆全球貿易秩序的川普 政府最新一波關稅 政策，其實是在川普總統舉行記者會之前不到三小時才拍板。幕僚研擬各種不同選項，川普挑選了只有兩個變數的簡單公式計算關稅稅率，川普行事全憑個人直覺，不顧總統職務必須接受制衡的機制，資深官員則全力支持。

川普在就職典禮後不久，經濟幕僚就著手展開重要任務：計算對數十個國家的關稅稅率，兌現川普選舉期間保證上台後將對貿易壁壘祭出對等手段的選舉承諾。

知情人士透露，來自多個部會機關的幕僚花了數周時間，擬出多種不同選項，獲得川普欽點的方案是僅計算兩個變數的簡單公式：美國與各國之間貿易逆差、各國對美出口總額。

華盛頓郵報報導，這項公式出自何人之手，目前並不清楚，但跟川普第一任內白宮 貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)主張極為類似。納瓦羅目前擔任白宮經濟顧問。

川普2日宣布新一波關稅之後，關稅計算公式遭到不少經濟學家揶揄，但川普執意對價值數兆商品開徵關稅，展現了二度執政之後的兩大特色，首先是抱定決心依照個人直覺行事，不惜挑戰長期以來總統職權受到的制衡機制，其次就是川普挑選的幕僚團隊，也都支持川普我行我素。

報導指出，川普最新一波關稅措施的擬訂過程，跟過去幾任政府的做法截然不同。川普主政下的白宮動用緊急權力推出關稅，允許官員迅速跳過審議過程，縮減企業、外國領袖能夠提供意見的機會。

關稅政策的討論直到1日深夜都還沒有定案，川普直到2日下午1時過後才拍板，距離在白宮玫瑰花園(Rose Garden)舉行記者會不到三小時。

白宮內部與外部顧問都說，即使全世界為了百年來貿易衝突最嚴重升溫而焦頭爛額，川普依舊不為所動，也沒受到負面新聞或外國元首批評的影響。川普鐵了心只聽一種聲音，也就是自己的意見，鞏固心目中的政治聲譽。長久以來，川普都主張進口關稅是重振美國經濟的必要手段，並形容關稅是「字典裡最美的字」。