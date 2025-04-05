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市場動盪「退休危險期」面臨財務最脆弱 5個方法避險

記者顏伶如／綜合報導
股市大跌表示民眾的退休準備金可能縮水，理財專家提醒民眾要提早規畫避險。（路透）
股市大跌表示民眾的退休準備金可能縮水，理財專家提醒民眾要提早規畫避險。（路透）

川普新關稅引發全球股市震盪，紐約時報4日分析，再過五年即將退休或退休未滿五年的民眾，目前財務處境最為脆弱，應該思考如何保護資產。

「處變不驚」、「別聽雜音」、「把重點放在長期目標」是理財專家在股市低迷時期給投資人的建議，因為經過10年、20年或更常時間，股市可望回春。然而，沒有10年或10年以上時間可以消磨的退休族，又該怎麼辦？

報導指出，再過幾年就要退休與才剛退休的民眾，在當年金融環境底下，財務處境尤其脆弱。如果目前仍在上班，經濟衰退來臨時可能被迫比預期提早離開職場，能為退休儲蓄的時間因此縮短，必須吃老本過日子的歲月拉長。不管是屆齡退休或才剛退休的民眾，股市暴跌代表著儲蓄恐將蒸發的風險大增。

「退休計畫指南」(Retirement Planning Guidebook)作者、美國金融服務學院教授法奧(Wade Pfau)表示，股市與經濟表現好壞，對即將退休與剛退休民眾的整體退休規畫來說，有著不成比例的巨大影響。

不少理財專家經常以「退休危險期」形容退休之前與之後五年，呼籲民眾要以積極態度避險，五大建議包括：

打造足夠的現金儲備

理財專家建議，要避免退休儲蓄用光的窘況，可以把足夠的現金挪至可靠的現金投資，例如貨幣市場基金(money market funds)、財政部發行的短期國債，因應退休生涯最初兩、三年的生活開支。

猶他州財務顧問規畫機構「退休建議」(Retirement Advice)創辦人惠特克(Mark Whitaker)說，無法預測何時賣股票是最佳時機，因此接下來幾個月，不妨將退休生活最初幾年需要使用的資金，以分批等額(equal installments)的方式從股票逐漸轉為現金。

稍微調整投資組合

為了降低退休帳戶的虧損風險，專家建議可以把更多資產轉入債券，因為從歷史角度來看，當股市受挫時，債券損失比股票來得少。史坦普500指數(S&P 500 index)在2023年、2024年分別大漲26%與25%，如果到現在一直還沒有重新調整投資組合，現在尤顯重要。

改變消費習慣

如果還在上班，沒有花費的每一塊錢都要存起來，為經濟衰退與股票熊市未雨綢繆。如果已經退休，沒有花費的每一塊錢，就代表不必從退休存款多提一元出來救急。

理財專家布拉克斯登(Lazetta Rainey Braxton)說，檢討可支配支出(discretionary spending)花費，找出可以策略精簡的項目，出門旅遊若要花5000元或1萬元，或許就不是出遊理想時機，給兒孫買禮物開銷也要減少。

擬妥第一備案甚至第二備案

哈佛商學院名譽退休教授艾馬比爾(Teresa Amabile)說，對於退休生活可以做出三種假設，理想版、縮減版、拮据版，根據不同狀況做出規畫，例如理想版是在氣候溫暖地區買下第二棟房子，做為冬季避寒住家，縮減版改為冬季租用海灘度假屋，拮据版則冬季出門旅行或賣掉大房子改住小房子，好讓手邊有更多現金可以旅行。

盡可能留在職場久一點

法奧指出，工作時間盡可能拉長，對於增進退休資金而言具有強大效果，較能因應退休之後的各種開銷。已退休民眾可考慮打工賺取收入，減少退休存款的提領。

退休 債券 紐約時報

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