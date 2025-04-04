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川普對等關稅改變遊戲規則 恐釀第3次全球經濟衰退

編譯季晶晶／綜合報導
川普2日宣布的對等關稅若落實，造成的經濟大地震足以讓全球經濟陷入衰退。(路透)
川普2日宣布的對等關稅若落實，造成的經濟大地震足以讓全球經濟陷入衰退。(路透)

Axios新聞網評論川普總統的「解放日」對等關稅，認為如果落實且遭外國報復，造成的經濟大地震可能直逼2008年金融危機和2020年新冠疫情，足以讓全球經濟陷入衰退。摩根大通的首席經濟學家麥可·費羅利(Michael Feroli)則表示，川普的新關稅政策可能會推高通膨、損害消費者支出，從而使經濟「危險地陷入衰退」。

報導說，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了兩次這樣的事件，分別是2008年金融危機及2020年的新冠疫情。川普的關稅若持續實施且引來報復，可能引發17年來第三次經濟地震。

美國在2024年進口3兆3000億元商品，或每戶約2萬5000元。川普的新關稅平均值若為29%，那麼美國進口商每年將支付約1兆元關稅，或每戶7300元。這種情況其實不會發生，因為有許多商品將因關稅不再進口，造成短缺和漲價。

但如果美國進口大減，全球經濟將失去一個關鍵驅動力，尤其是對德國和中國等依賴出口的國家而言。

對等關稅實施後，川普第二任期對中國商品加徵的關稅疊加達54%，尤其具有懲罰性。中國出口大量高科技產品，例如iPhone，但它也提供負擔得起的商品給美國數百萬經濟困難低收入戶。所以，僅僅中國商品的關稅就可能導致貧窮人口顯著增加。

過去75年左右的全球化，創造出了一個各經濟體相互依存的複雜網絡，「美國打噴嚏，拉丁美洲就染肺炎」就是這個意思。如果美國關稅導致主要貿易夥伴陷入衰退，那也將摧毀美國自己的出口，去年美國商品出口額為2兆1000億元，服務業出口額1兆1000億元。

惠譽經濟學家索諾拉說，川普的關稅「改變全球經濟遊戲規則，許多國家最終可能陷入衰退」。

附和的還有摩根大通分析師費羅利，他們在給客戶的信中寫道：「如果這些政策持續，可能會使美國和全球經濟今年陷入衰退。」

費羅利在信中指出，川普公布新關稅後，對進口商品徵收的平均有效關稅稅率將超過23%。根據摩根大通的研究，這是自第一次世界大戰以來的最高稅率，比過去30年設定的低於5%的關稅稅率增長了4倍多。

總結來說，川普2日宣布的關稅規模極其龐大，可能對全球經濟造成嚴重衝擊。然而，它們是否真的實施還有待觀察。

關稅 川普 摩根大通

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