川普祭對等關稅 全球化時代告終 企業重新考慮投資去向

德國福斯汽車在美國巴爾的摩近郊的廠區2日停著大批新車。分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。(路透)

川普 總統2日宣布對等關稅 措施後，「華爾街日報」(WSJ)3日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊，即全球化時代畫下句點。但曾任歐盟官員的布魯塞爾自由大學(Free University of Brussels)經濟教授薩皮爾(Andre Sapir)說，數十年來美國置身全球化中心，現在卻喊著要抽身。

川普的「解放日」計畫，將對數兆元的外國輸美商品全面開徵新關稅。這顯示白宮想要賣給美國消費者的商品在美國境內的工廠製造，美國對過去幾十年來推動全球經濟發展的高速全球化支持落幕。

川普追求的「美國製造」目標，代表近年來湧向越南 等低成本製造業目的地的投資，以及南韓與日本等美國盟友的大量投資很可能枯竭。企業正重新考慮自己去哪裡投資的最佳選項。

經濟學者提醒，一些企業在這陣貿易戰迷霧消散前，保持觀望，全球恐面臨投資緊縮，這會逐漸削弱經濟成長。依川普想要的方式調整全球供應鏈並遷至美國，是令人望而卻步的任務。

分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。圖為福特汽車在北京的展位。(美聯社)

摩根史坦利經濟學家卡姆認為這將相當複雜，過程將既緩慢、所費不貲又充滿挑戰。

明尼蘇達州擴音器製造商Misco的總裁迪格雷說：「你不可能只徵關稅，再按個開關，美國就突然再次成為工業國家。」盡管Misco約半數商品為美國製造，但仍有賴海外工廠來生產必要的擴音器零組件，而其中許多工廠都在中國。