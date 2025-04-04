我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

川普祭對等關稅 全球化時代告終 企業重新考慮投資去向

編譯茅毅／綜合報導
德國福斯汽車在美國巴爾的摩近郊的廠區2日停著大批新車。分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。(路透)
德國福斯汽車在美國巴爾的摩近郊的廠區2日停著大批新車。分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。(路透)

川普總統2日宣布對等關稅措施後，「華爾街日報」(WSJ)3日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊，即全球化時代畫下句點。但曾任歐盟官員的布魯塞爾自由大學(Free University of Brussels)經濟教授薩皮爾(Andre Sapir)說，數十年來美國置身全球化中心，現在卻喊著要抽身。

川普的「解放日」計畫，將對數兆元的外國輸美商品全面開徵新關稅。這顯示白宮想要賣給美國消費者的商品在美國境內的工廠製造，美國對過去幾十年來推動全球經濟發展的高速全球化支持落幕。

川普追求的「美國製造」目標，代表近年來湧向越南等低成本製造業目的地的投資，以及南韓與日本等美國盟友的大量投資很可能枯竭。企業正重新考慮自己去哪裡投資的最佳選項。

經濟學者提醒，一些企業在這陣貿易戰迷霧消散前，保持觀望，全球恐面臨投資緊縮，這會逐漸削弱經濟成長。依川普想要的方式調整全球供應鏈並遷至美國，是令人望而卻步的任務。

分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。圖為福特汽車在北京的展位。(美...
分析指川普總統發動關稅戰，將讓全球化時代畫下句點。圖為福特汽車在北京的展位。(美聯社)

摩根史坦利經濟學家卡姆認為這將相當複雜，過程將既緩慢、所費不貲又充滿挑戰。

明尼蘇達州擴音器製造商Misco的總裁迪格雷說：「你不可能只徵關稅，再按個開關，美國就突然再次成為工業國家。」盡管Misco約半數商品為美國製造，但仍有賴海外工廠來生產必要的擴音器零組件，而其中許多工廠都在中國。

迪格雷還說，自2018年以來，Misco已支付約1400萬元關稅。他雖一直在越南與亞洲其他地方尋找替代供應商，但隨著全面新關稅到來，他直言「沒有哪裡安全」。

川普總統追求的「美國製造」目標，代表近年來湧向越南等低成本製造業目的地的投資，以...
川普總統追求的「美國製造」目標，代表近年來湧向越南等低成本製造業目的地的投資，以及南韓與日本等美國盟友的大量投資很可能枯竭。圖為加州一商店打出「這裡出售美國製造鋼」告示。(歐新社)

關稅 川普 越南

上一則

川普會陰謀論女將 炒掉3國安官員 但未解雇華裔副國安顧問

下一則

報復美關稅 加拿大對美汽車徵25%關稅 法國籲暫停投資美

延伸閱讀

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換
關稅大刀血洗美股 川普：進展順利、股巿將一片繁榮

關稅大刀血洗美股 川普：進展順利、股巿將一片繁榮
賴清德令強力交涉對等關稅 台涉外人士：尚未找到突破口

賴清德令強力交涉對等關稅 台涉外人士：尚未找到突破口
川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

川普對等關稅重挫股市 國會尋求制衡 要求先通知、說明

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統