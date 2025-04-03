全球關稅戰 美GDP失血4300億 每戶家庭年收減3400美元

川普總統2日在白宮宣布對世界各國課徵「對等關稅」。但根據模型預測，若各國採取報復，美國GDP可能減損逾4000億美元。（歐新社）

在川普政府宣布祭出比預期還嚴苛的「對等關稅 」後，加拿大 、歐盟以及中國均表示將做出相應回應，現在其他國家可能會對美國進口產品徵收報復性關稅，根據模型推算，這場針鋒相對的關稅戰將使全球國內生產毛額（GDP）減少超過5000億美元，其中美國將失血逾4300億美元，每戶家庭每年收入減少3400美元，美國民眾可能才是最大受害者。

為了評估這場以牙還牙的貿易僵局影響，奧克蘭理工大學經濟學教授溫徹斯特（Niven Winchester）使用了一種商品和服務生產、貿易和消費的全球模型，模擬出以下兩種可能的情境。

第一種情境是美國徵收對等關稅和其他新關稅、而其他國家也回敬美國同等關稅。在此種情境下，關稅將使全球GDP減少5002億美元，占比為0.43%，每年每戶家庭平均減少210美元。這項結果證實了貿易戰將導致全球經濟萎縮這個眾所周知的法則。

在個別國家中以美國減損最多，達到4384億美元，約占其GDP的1.45%。若以美元計算，全美1.26億個家庭每年每戶收入減少3487美元，遠高於其他任何國家減損的數字。

美國以外的其他國家總計減損約620億美元，其中以墨西哥 和加拿大的GDP減幅最大，分別為2.24%及1.65%，因為這兩個國家的出口品有75%以上銷往美國。墨西哥家庭每戶平均損失1192美元，加拿大家庭則為2467美元。

台灣與中國的GDP分別減少0.2%及0.27%，每戶家庭年減172及110美元。南韓GDP減少0.21%，每戶家庭減少172美元。越南GDP減少0.99%，每戶家庭減少196美元。

第二種情境是其他國家不對美國採取報復措施對GDP的影響，結果顯示，面臨美國相對較高關稅且大量出口到美國的國家，GDP所受影響較大，包括加拿大、墨西哥、越南、泰國、台灣、瑞士、南韓和中國等。

在這種情境下，關稅導致美國GDP減少1490億美元（0.49%），因為關稅增加了美國的生產成本和消費價格。世界其他地區的GDP總計減少了1550億美元，比實施報復的減幅高出一倍多，顯示世界其他國家可以透過報復來減少損失，而報復也將使美國面臨更糟的後果。

川普政府先前宣布的關稅措施已對國際貿易造成嚴重影響，這項對等關稅更是雪上加霜。到頭來，美國可能是最大受害者。