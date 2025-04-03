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威州最高院選舉 自由派勝 馬斯克敗

記者胡玉立／綜合報導
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威州最高法院法官選舉，民主黨支持的克羅福特擊敗川普和馬斯克支持的候選人。(路透)
威州最高法院法官選舉，民主黨支持的克羅福特擊敗川普和馬斯克支持的候選人。(路透)

民主黨支持的威斯康辛州最高法院新任法官候選人克羅福特 (Susan Crawford) ，1日擊敗川普總統和億萬富馬斯克支持的候選人薛米爾(Brad Schimel)；自由派得以鞏固威州高院至少三年多數席位，馬斯克及其團體為這場史上最昂貴的最高院選舉撒下的2000多萬元則直接「打水漂」。

威州高院選舉是去年11月以來美國首次重大選舉，被視為是選民面對川普復任數月表現的公投，也檢驗了民眾對馬斯克在新政府扮演角色的看法。威州高院選舉不僅是歷來投票率最高的一次，也成為全國政治鬥爭的代理戰場。

據非官方統計結果，克羅福特以逾10個百分點優勢擊敗薛米爾。投票率超過該州投票年齡人口52%，比2023年創下近40%投票率紀錄高出許多。選舉總支出逾1億元。選舉結果令民主黨信心一振，共和黨則看到搖擺州警訊。

1日晚間勝選的克羅福特由四位現任自由派法官陪同，稱她的勝利是民主勝利，並對馬斯克諷刺道，「我從沒想過會在威州與全球最富有的人進行正義之爭；而且我們贏了。」

克羅福特說：「今天威州民眾抵禦了對我們的民主、公平選舉和高院史無前例的攻擊。威州站起來大聲疾呼，正義無價，我們的法院是非賣品。」

為了威州高院選舉，馬斯克和他支持的團體花費逾2100萬元。選前兩天，馬斯克還親自前往威州宣傳並送給兩名選民100萬元支票。面對自己支持的候選人敗選，馬斯克在X平台發文表示，「左派的長期騙局就是司法腐敗」。

當薛米爾向支持者表示他已向克羅福特認輸時，支持者憤怒呼喊，還有人開始高呼「騙子，騙子。」但薛米爾說：「不，你必須接受結果。」

威州高院可裁決與選舉相關法律，並解決未來選舉結果爭議。川普在選舉前夕表示，「威州在政治上是大州，高院與威州選舉有很大關係。贏得威州是件大事，這是一場重要選舉。」

68歲的選民、殘疾退伍軍人哈澤爾頓(Jim Hazelton)向媒體表示，他原本打算不投票，但在馬斯克和川普介入後，他投票支持克羅福特。

威州最高法院法官選舉，民主黨支持的克勞福特擊敗川普和馬斯克支持的候選人。(路透)
威州最高法院法官選舉，民主黨支持的克勞福特擊敗川普和馬斯克支持的候選人。(路透)

馬斯克 高院 投票

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