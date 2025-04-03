美徵對等關稅／商業領袖威脅漲價 成本轉嫁消費者

越南被美國課以46%的關稅，美國出口到越南的關稅則是90%。照片為越南的鞋廠。（路透）

經過數周的預期和猜測，總統川普 終於實現了他的對等關稅 威脅，在2日宣布對所有國家的進口產品徵收至少10%的關稅，並對數十個與美國存在貿易順差的國家課徵更高稅率。商業領袖說，此舉勢必迫使他們對商品漲價。

美國有約80%的海鮮依賴進口，其中大部分海鮮從現在開始，將面臨更高的關稅。

「關稅將提高海鮮成本，導致地球上最健康的動物蛋白質變得更難獲得且更加昂貴，」國家漁業研究所(National Fisheries Institute)執行長麗莎．瓦倫達比卡德(Lisa Wallenda Picard)表示，「同時，關稅還可能威脅到美國聯邦政府所計算出的160萬個工作中的許多崗位，這些崗位都是由美國商業海鮮公司所支撐。」

美國海鮮的主要來源國，包括加拿大、智利、印度、印尼和越南 ；根據川普新計畫，印度現在將面臨26%的關稅，而越南則面臨46%的關稅。

負責生產Tonka卡車、Lincoln Logs和Care Bears等經典玩具的Basic Fun公司執行長福爾曼(Jay Foreman)，一直在努力尋找減少關稅相關成本的方法，像是減少包裝和在產品中取消電池等做法。

但川普宣布要對中國進口產品開徵34%關稅的計畫，則是堅定了他漲價的決定，因該公司多數玩具是中國製；福爾曼指出，玩具卡車Tonka Mighty Dump Truck的價格在2025年假期將從29.99元漲到39.99元。

福爾曼說，「沒有其他方法了。」

在展開國際貿易戰後，民生物資預期可能漲價。美國餐飲協會(National Restaurant Association)主席兼執行長蜜雪爾．科斯莫(Michelle Korsmo)表示，這波關稅出現在美國餐飲界特別困難的時期，過去五年來，餐飲業食品成本上漲了40%。

科斯莫表示，關稅將進一步增加食品、飲料和包裝成本，推高食客的價格，並補充說道，經營者也擔心是否將能持續獲得新鮮的進口食材。