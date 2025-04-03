美徵對等關稅／商業領袖威脅漲價 成本轉嫁消費者
經過數周的預期和猜測，總統川普終於實現了他的對等關稅威脅，在2日宣布對所有國家的進口產品徵收至少10%的關稅，並對數十個與美國存在貿易順差的國家課徵更高稅率。商業領袖說，此舉勢必迫使他們對商品漲價。
美國有約80%的海鮮依賴進口，其中大部分海鮮從現在開始，將面臨更高的關稅。
「關稅將提高海鮮成本，導致地球上最健康的動物蛋白質變得更難獲得且更加昂貴，」國家漁業研究所(National Fisheries Institute)執行長麗莎．瓦倫達比卡德(Lisa Wallenda Picard)表示，「同時，關稅還可能威脅到美國聯邦政府所計算出的160萬個工作中的許多崗位，這些崗位都是由美國商業海鮮公司所支撐。」
美國海鮮的主要來源國，包括加拿大、智利、印度、印尼和越南；根據川普新計畫，印度現在將面臨26%的關稅，而越南則面臨46%的關稅。
負責生產Tonka卡車、Lincoln Logs和Care Bears等經典玩具的Basic Fun公司執行長福爾曼(Jay Foreman)，一直在努力尋找減少關稅相關成本的方法，像是減少包裝和在產品中取消電池等做法。
但川普宣布要對中國進口產品開徵34%關稅的計畫，則是堅定了他漲價的決定，因該公司多數玩具是中國製；福爾曼指出，玩具卡車Tonka Mighty Dump Truck的價格在2025年假期將從29.99元漲到39.99元。
福爾曼說，「沒有其他方法了。」
在展開國際貿易戰後，民生物資預期可能漲價。美國餐飲協會(National Restaurant Association)主席兼執行長蜜雪爾．科斯莫(Michelle Korsmo)表示，這波關稅出現在美國餐飲界特別困難的時期，過去五年來，餐飲業食品成本上漲了40%。
科斯莫表示，關稅將進一步增加食品、飲料和包裝成本，推高食客的價格，並補充說道，經營者也擔心是否將能持續獲得新鮮的進口食材。
許多零售商和品牌已經將像是運動鞋到沙發等產品的生產轉移到越南，同時，將部分或全部的生產，從中國轉移出來。東南亞地區多年來，成了那些試圖避開中美貿易緊張關係企業，最受歡迎的替代方案；如今，隨著總統擴不斷擴展他的關稅目標，他們也變得無處可逃了，例如耐吉（Nike）和Adidas的產品都將到衝擊。
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