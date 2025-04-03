美徵對等關稅／美股期貨應聲走跌 蘋果領跌科技股

美股2日在收盤時還小漲，但在川普總統宣布對等關稅後，盤後交易紛紛下跌。（路透）

川普 總統2日宣布對所有國家全面徵收關稅 至少10%，部分國家稅率更高，全球貿易戰一觸即發，美國經濟恐將更陷疲軟，美國股市期貨應聲走跌。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)期貨下跌1069點，大約2.5%，史坦普500指數(S&P 500)期貨下跌3.6%，那斯達克(Nasdaq)100指數期貨也縮水4.5%。大型科技企業當中，蘋果公司(Apple)股票跌幅最大，盤後交易下挫約7%。

輝達(Nvidia)在台灣製造晶片，系統組裝則在墨西哥，受到川普新關稅措施影響，股價走跌5%。電動車品牌特斯拉 (Tesla)股價則跌大約7%。蘋果公司絕大部分營收，來自於在中國與少數其他亞洲國家生產的各種電子裝置，如果3日開盤後正常交易時段，蘋果股價又出現2日盤後交易趨勢，將創下2020年9月以來單日最大跌幅。

其他科技股方面， Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta股價2日均下跌2.5%到5%之間，微軟公司(Microsoft)下跌將近2%。

身為跨國企業的運動品牌耐吉(NIKE)，2日盤後交易走跌大約7%。販賣商品以進口產品為主的大型連鎖店業者，股價也受到關稅新措施重挫，Five Below下跌15%， Dollar Tree下跌11%，Gap也跌了8.5%。

白宮宣布基本稅率10%的全面關稅5日起生效，官員透露，未來幾天還會向對美國徵收高關稅的某些國家祭出更多關稅。

CNBC新聞頻道分析，讓市場感到恐慌的是，許多國家最終關稅將超過預期，官員指出，以中國為例，計算現有關稅與對等關稅之後，如今有效關稅稅率高達54%。市場人士原本期望10%到20%稅率是上限，沒想到竟然成為起點。

萊利財富管理公司(B. Riley Wealth Management)市場策略長霍根(Art Hogan)表示，這波關稅與川普政府上台以來所有政策一樣雜亂無章，稅率最終疊加程度比預期更糟，而且還沒反映於市場價格中。