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第4所常春藤盟校 普林斯頓大學被聯邦停撥款 校長：校方遵守法令

記者張聲肇／綜合報導
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普林斯頓大學收到聯邦數部會通知，暫停撥付有關贈款。這是遭到川普政府施壓的第四所常春藤盟校。圖為普林斯頓大學校園。(美聯社)
普林斯頓大學收到聯邦數部會通知，暫停撥付有關贈款。這是遭到川普政府施壓的第四所常春藤盟校。圖為普林斯頓大學校園。(美聯社)

普林斯頓大學校長艾斯格魯柏( Christopher L. Eisgruber)1日表示，該校數十項研究經費的聯邦贈款，遭聯邦政府暫停，原因不明。這是遭到川普政府施壓的第四所常春藤盟校。

他說，學校收到能源部、太空總署、國防部等聯邦部會的通知，暫停撥付有關贈款。

哥倫比亞、賓大、哈佛等常春藤名校因處理反猶示威「不當」，受到司法部和教育部的調查，各校的聯邦補助經費也受到威脅。

艾斯格魯柏說，「普林斯頓大學遵守法令。本校承諾對抗反猶主義以及所有形式的歧視，也將配合政府對抗反猶主義。普林斯頓也會賣盡力捍衛學術自由，以及本校應獲正當程序的權利。」

艾斯格魯柏指出，政府做出此決定的原因不完全清楚，但是普林斯頓大學會遵守法令 。

艾斯格魯柏2013年起擔任普林斯頓大學校長，最近在「大西洋」(The Atlantic)月刊發表文章，批評川普政府取消哥大聯邦補助款為「攻擊自由」，「是1950年代紅色恐怖以來，對美國大學最大的威脅」，「大學領導人應嚴正發聲、勇於興訟，以維護其權利」。

川普政府上台後，積極處理校園反猶太抗議事件，上月第一個拿哥倫比亞大學開刀，取消聯邦原定提撥該校的4億元補助款，也暫停撥付1.75億元給賓州大學，審查90億元哈佛大學補助及合約款，俟調查結束再做定奪。

普林斯頓不在專案調查委員會宣布要調查的10大名校之列，卻在教育部調查的50所大學院校之中。這10校包括哥倫比亞、哈佛、約翰霍普金斯、紐約大學、西北大學以及洛杉磯和柏克萊加州大學。

去年，以色列在加薩地區發動軍事行動，雖是報復哈瑪斯恐怖襲擊並綁架以色列人民，仍在美國校園引發抗議浪潮，釀成挺以、挺巴兩陣營對峙，普林斯頓也不例外。

川普 常春藤 教育部

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