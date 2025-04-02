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印大教授王曉峰 被FBI搜查後遭解雇 教授工會要求校方撤銷

編譯尤寶琪／綜合報導
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印第安納大學(IU)華裔教授王曉峰。(取自IU臉書官方帳號)
印第安納大學(IU)華裔教授王曉峰。(取自IU臉書官方帳號)

聯邦調查局(FBI)3月28日對印第安納大學教授王曉峰(Xiaofeng Wang)與妻子馬念麗(Nianli Ma)位於印州布盧明頓(Bloomington)和卡梅爾(Carmel)的住所展開搜查；同一天，  印大解雇王曉峰。王曉峰的工會在3月31日透露這項消息，並要求印大撤銷這項解雇。

美國大學教授協會布盧明頓分會(Bloomington chapter of the American Association of University Professors)在3月31日致印第安納大學的信中，抗議對王曉峰的解雇，聲稱解雇決定沒有根據大學政策所要求，經過「最高級別的審查和程序」。

在工會致信給印大之前，導致王曉峰家遭搜查及這位在印大任教長達20年的終身教授遭解雇之原因，FBI和印大都拒絕透露。

印第安納大學發言人馬克．博德(Mark Bode)在給CNBC的電子郵件中表示：「印第安納大學近期才得知，聯邦政府對一名印大教職員進行調查。」

「根據FBI的指示，印第安納大學不會針對此調查公開發表評論，」博德指出，「根據印第安納大學做法，印第安納大學也不會對此人的工作狀況，公開發表評論。」

印大目前已經撤下王曉峰和其妻子在官網上的簡介；王曉峰是在印大資訊、電腦及工程的盧迪學院(Luddy School)研究密碼學、隱私和網路安全，其妻子則是印大圖書館部門的分析師與程式設計師。

印第安納大學法學教授，同時也是工會分會主席的亞歷克斯．坦福(Alex Tanford)，在3月31日接受CNBC採訪中指出，王曉峰是在3月初時聯繫了他，當時大學正在對他一項研究撥款，以及他提出一份履歷出版方法的「例行」調查。

在大學調查中代表王曉峰的律師馬修．古溫(Matthew Gutwein)，在3月31日沒有立即回應評論的要求。

FBI 聯邦政府

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