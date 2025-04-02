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申請學生簽證 魯比歐下令審查社媒發文 批美及反猶者將撤銷簽證

記者顏伶如／綜合報導
國務卿魯比歐已要求駐外使領館官員，強制審查學生簽證、學術交流簽證申請人的社媒內容，如涉批評美國或以色列的申請人，即拒絕入境。(美聯社)
國務卿魯比歐已要求駐外使領館官員，強制審查學生簽證、學術交流簽證申請人的社媒內容，如涉批評美國或以色列的申請人，即拒絕入境。(美聯社)

知情官員指出，國務卿魯比歐(Marco Rubio)3月25日發布電文指示美國駐外使領館官員，即刻起學生簽證、學術交流簽證申請案件一律交由「防止詐騙小組」(fraud prevention unit)處理，針對申請人社群媒體使用狀況展開強制調查(mandatory check)，有批評美國或以色列嫌疑的申請人將遭拒絕入境。電文指出，外籍人士申請F、M、J類簽證都需要接受社群媒體發文審查。

防止詐騙小組是美國大使館、領事館的單位之一，在簽證核發過程中協助進行背景篩選。

紐約時報1日報導，魯比歐在電文指出，疑似與恐怖分子有關聯或對恐怖分子表示同情、2023年10月7日至2024年8月31日之間擁有學生簽證或學術交流簽證的外籍人士，如今再次申請簽證時社群媒體發文必須接受嚴格檢查。2023年10月7日之後簽證則被註銷者，社群媒體發文同樣也要受到進一步檢查。

哈瑪斯組織(Hamas)2023年10月7日突襲以色列造成1200人死亡，250人遭到挾持。魯比歐在電文中明確提到事發日期，用意在於透過社群媒體發文檢查，駁回曾經在以哈戰爭當中對巴勒斯坦表示同情者的簽證申請。

報導指出，使領館官員對於審查簽證申請人過去發言與社群媒體發文感到窒礙難行，尤其對於論述來龍去脈缺乏了解的情況下。

佛羅里達州聯邦參議員出身的魯比歐，今年1月底出任國務卿以來，已經註銷300多件簽證。魯比歐3月27日對媒體說，遭到註銷的簽證當中，學生簽證占頗高比率。他表示，每天都在簽署註銷簽證的通知函 ，「我的判斷標準是，如果我們核發簽證之前就掌握這些訊息，我們還會准許他們入境嗎？如果答案是『不會』，那我們就撤銷簽證。」

九周之前，川普總統簽署行政命令，對美國公民、美國文化、美國政府、美國機構或立國精神存有敵意的外籍人士將遭驅逐。

學生簽證 社群媒體 魯比歐

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