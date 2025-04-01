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抗「反猶太」不力 哈佛90億聯邦贈款遭審查

編譯廖振堯／綜合報導
繼哥倫比亞大學之後，哈佛大學再成川普政府的目標，要求檢討聯邦對哈佛的90億元撥款與合約內容。（美聯社）
繼哥倫比亞大學之後，哈佛大學再成川普政府的目標，要求檢討聯邦對哈佛的90億元撥款與合約內容。（美聯社）

聯邦反猶太主義特別工作小組2月宣布正在審查10所大學，因其校園內可能存在反猶太活動，哈佛大學便是其中一所。川普政府3月31日聲稱哈佛大學允許反猶太主義在校園內肆意蔓延，因此正在審查近90億元的聯邦撥款和合約。

紐約時報報導，這90億元包括約2億5600萬元的合約，以及另外87億元的「多年期撥款承諾」。聯邦總務署(General Services Administration，GSA)下的聯邦採購協會主委葛魯巴姆(Josh Gruenbaum)在一份聲明中表示，哈佛大學最近為遏止制度化反猶太主義而採取的行動(儘管早就應該採取)值得嘉許，但該校還有一段路要走，才能保留獲得聯邦納稅人血汗錢的特權。「本屆政府已經表明，如果有機構允許反猶太主義滋生，我們將迅速採取行動，追究其責任。如果哈佛不這樣做，我們將毫不猶豫地採取行動。」

哈佛大學校長加伯(Alan M. Garber)尚未評論此事，但他之前曾強調聯邦資金是大學營運的重要一環。他12月接受校刊「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)採訪時表示，若沒有聯邦政府的研究資金大力支持，就無法像現在這樣完成使命，為國家帶來利益。

聯邦特別工作小組2月宣布審查10所大學後不久，哈佛大學便表示鑑於環境充滿不確定性，將暫停招聘員工和教職員。即便如此，哈佛大學仍坐擁有超過500億元的捐贈基金，並正在提高學生的經濟援助，一項新計畫便讓家庭收入低於20萬元的學生可免學費。

哈佛大學成為最新審查目標前，哥倫比亞大學(Columbia University)3月7日也面臨被削減約4億元的經費，兩周後宣布同意遵守政府提出的條件以重新獲得經費。但哥大代理校長卡崔娜‧阿姆斯壯(Katrina Armstrong)日前突然宣布辭職。

其他8所受審查的學校為喬治華盛頓大學(George Washington University)、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)、紐約大學(New York University)、西北大學(Northwestern University)、洛杉磯加大(UCLA)、柏克萊加大(UCB)、明尼蘇達大學(University of Minnesota)、南加大(USC)。大學領導人警告若華府切斷挹注，很少有學校能夠持續資助項目，可能導致研究停滯、裁員、招聘凍結，並可能影響當地經濟。

哈佛大學 猶太 柏克萊加大

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