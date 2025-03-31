報價差5.5倍…川普想重振造船業 分析：商業領域難與中國競爭

最近數十年來，美國造船能力大幅衰退，許多美國公司也委託外國造船。圖為美國的郵輪公司委託德國建造大型郵輪。(美聯社)

川普 總統試圖挑戰中國船舶業的全球主導地位、重振美國造船工業，而他的計畫則是每次中國註冊或建造的貨輪停靠美國港口時，將向其徵收費用。專家警告，美國造船業復甦不可能一蹴可幾，需要數十年的政府支持，而川普的政策只會擾亂全球供應鏈、推高運輸成本。

華盛頓郵報報導，美國貿易代表署(USTR)為川普提出了一套複雜的收費標準：除了每次停泊的費用，還會根據該海運公司船隊裡中國製船隻的比率，以及該公司未來訂單內中製船隻的比例，加收費用。該機構24日就此舉行公聽會。

川普政府計畫利用這筆收入補貼造船業，進而達到美國出口商以美製船舶運輸貨物的比率，從目前近乎0%在七年內提高到15%的目標。

航運調查機構韋斯普奇(Vespucci Maritime)執行長詹森(Lars Jensen)指出，航運公司可能會因此減少停靠小型港口次數，導致大型港口擁堵，如洛杉磯港 和紐約港。此政策亦可能打擊美國農業出口，特別是依賴散裝貨輪的農民可能得將商品先運往數百哩外的南加州 港口，這將增加成本、降低競爭力。

大型貨櫃船通常會停靠多個港口，但若面臨高達350萬元的費用，也可能會改在加拿大或墨西哥港口卸貨，導致美國碼頭工人和卡車司機失業。

分析人士認為單靠保護主義政策難以改變現狀。目前美國造船廠主要為海軍生產，在商業市場競爭力非常低。如夏威夷航運公司Matson在2022年要向美國造船廠訂購貨櫃船時，收到報價約3億3000萬元，而中國造船廠的類似船型僅6000萬元。分析師威明頓(Rob Willmington)指出，美國造船業復甦的最大挑戰在於市場需求，「中國造船廠可以按業界需求生產船隻，成本還比南韓低20%。」

副總統范斯18日演講指出，美國造船業的衰退是去工業化的例子之一，威脅到國安和勞動力。他更提出二戰期間造船業的表現作為對比，當時造船廠「每兩天造出三艘船」，而目前每年的產量僅為五艘。