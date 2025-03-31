我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

4月2日關稅「解放日」將到 學者：物價漲、企業利潤縮水

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統認為他的關稅計畫能降低美國對外國進口商品的依賴，但大多數經濟分析認為美國普通家庭將承擔物價上漲等關稅成本。圖為洛杉磯一超市工作人員2月2日在整理肉品。(歐新社)
川普總統認為他的關稅計畫能降低美國對外國進口商品的依賴，但大多數經濟分析認為美國普通家庭將承擔物價上漲等關稅成本。圖為洛杉磯一超市工作人員2月2日在整理肉品。(歐新社)

川普總統表示4月2日將是「解放日」(Liberation Day)，他計畫這天推出一系列關稅，承諾使美國不再如此依賴外國進口商品。新一輪進口關稅的具體細節仍不清楚，然而大多數經濟分析認為美國普通家庭將不得不承擔關稅成本，無論是承受上漲的物價或更低的收入。

美聯社報導，這已是川普公開吹噓的第三個「解放日」，第一次是去年集會上稱11月5日(總統大選當天)，第二次則是後來在演講中稱自己1月20日的就職典禮。顯然這個名稱在川普心中份量極高，他認為關稅措施可以拯救國家；但消費者信心和股市低迷表明公眾大部分認為美國經濟將因關稅付出代價。

大多數經濟學者認為關稅並無好處，只會讓汽車、食品雜貨、住房和其他商品漲價，企業利潤也可能下降，經濟成長更加緩慢。經濟學者拉弗(Art Laffer)估計若汽車關稅全面實施，每輛汽車的成本可能會增加4711元；俄亥俄州哥倫布市長金瑟(Andrew Ginther)28日表示關稅可能導致建築材料成本上升，房價因此平均漲2萬1000元。西北大學凱洛管理學院(Kellogg School of Management)金融教授布勞恩(Phillip Braun)便說「我不覺得解放日有什麼正面意義，這會損害美國經濟，其他國家也會報復。」

川普上周宣布徵收25%的汽車關稅，堅稱會有更多公司在美國開設工廠來避稅，盡管可能需要數年。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)聲稱汽車關稅將帶來每年1000億元的稅收，其他關稅每年則可進帳6000億元。WisdomTree策略師萊恩斯(Samuel Rines)表示商品關稅也會影響到服務的定價，如汽車零件漲價，維修也會漲價，再來就是汽車保險。

川普還計畫徵收進口藥品、銅、木材的關稅。除了已被加徵的中國、加拿大、墨西哥，他也談到歐盟、韓國、巴西和印度等國家。

關稅 川普 俄亥俄州

上一則

報價差5.5倍…川普想重振造船業 分析：商業領域難與中國競爭

下一則

台積電加碼投資美國 WSJ：寄望川普當靠山 台灣信心增強

延伸閱讀

因應川普2.0 中國論壇窺端倪

因應川普2.0 中國論壇窺端倪
關稅大砲來襲 川普：不只10-15國 而是對全球貿易夥伴實施對等關稅

關稅大砲來襲 川普：不只10-15國 而是對全球貿易夥伴實施對等關稅
傳澤倫斯基想取消礦產交易 川普放狠話了

傳澤倫斯基想取消礦產交易 川普放狠話了
川普加稅喊玩更大一點 希望讓美國經濟「脫胎換骨」

川普加稅喊玩更大一點 希望讓美國經濟「脫胎換骨」

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了