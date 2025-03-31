4月2日關稅「解放日」將到 學者：物價漲、企業利潤縮水

川普總統認為他的關稅計畫能降低美國對外國進口商品的依賴，但大多數經濟分析認為美國普通家庭將承擔物價上漲等關稅成本。圖為洛杉磯一超市工作人員2月2日在整理肉品。(歐新社)

川普 總統表示4月2日將是「解放日」(Liberation Day)，他計畫這天推出一系列關稅 ，承諾使美國不再如此依賴外國進口商品。新一輪進口關稅的具體細節仍不清楚，然而大多數經濟分析認為美國普通家庭將不得不承擔關稅成本，無論是承受上漲的物價或更低的收入。

美聯社報導，這已是川普公開吹噓的第三個「解放日」，第一次是去年集會上稱11月5日(總統大選當天)，第二次則是後來在演講中稱自己1月20日的就職典禮。顯然這個名稱在川普心中份量極高，他認為關稅措施可以拯救國家；但消費者信心和股市低迷表明公眾大部分認為美國經濟將因關稅付出代價。

大多數經濟學者認為關稅並無好處，只會讓汽車、食品雜貨、住房和其他商品漲價，企業利潤也可能下降，經濟成長更加緩慢。經濟學者拉弗(Art Laffer)估計若汽車關稅全面實施，每輛汽車的成本可能會增加4711元；俄亥俄州 哥倫布市長金瑟(Andrew Ginther)28日表示關稅可能導致建築材料成本上升，房價因此平均漲2萬1000元。西北大學凱洛管理學院(Kellogg School of Management)金融教授布勞恩(Phillip Braun)便說「我不覺得解放日有什麼正面意義，這會損害美國經濟，其他國家也會報復。」

川普上周宣布徵收25%的汽車關稅，堅稱會有更多公司在美國開設工廠來避稅，盡管可能需要數年。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)聲稱汽車關稅將帶來每年1000億元的稅收，其他關稅每年則可進帳6000億元。WisdomTree策略師萊恩斯(Samuel Rines)表示商品關稅也會影響到服務的定價，如汽車零件漲價，維修也會漲價，再來就是汽車保險。

川普還計畫徵收進口藥品、銅、木材的關稅。除了已被加徵的中國、加拿大、墨西哥，他也談到歐盟、韓國、巴西和印度等國家。